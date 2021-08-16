AK Parti Narlıdere İlçe Başkanlığı sünnet şöleni düzenledi
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AK Parti Narlıdere İlçe Başkanlığı sünnet şöleni düzenledi

AK Parti Narlıdere İlçe Başkanlığı sünnet şöleni düzenledi
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

AK Parti Narlıdere İlçe Başkanlığı 72 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirdi.

AK Parti Narlıdere İlçe Başkanlığı 72 çocuk için sünnet şöleni gerçekleştirdi.

Narlıdere Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti okunmasıyla başladı.

Palyaço gösterileriyle eğlenen çocuklara, harçlık ve çeşitli hediyeler dağıtıldı. Etkinliğe katılan ailelere ve çocuklara çeşitli ikramlar sunuldu. Sünnet olacak çocukların kıyafetleri de AK Parti Narlıdere İlçe Başkanlığınca karşılandı.

Çocuklar, sünnet eğlencesinde çeşitli oyunlar oynayarak keyifli dakikalar geçirdi.

Törene, Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Narlıdere İlçe Başkanı Metin Yıldırım, Yunus Emre Dernekleri Federasyonu Başkanı Faruk Dilaver, aileler ve vatandaşlar katıldı.

Sağlık taramasının ardından çocuklar, 16-30 Ağustos arasında sağlık kuruluşlarında sünnet ettirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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