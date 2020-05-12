AK Parti MYK video konferans ile toplandı
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AK Parti MYK video konferans ile toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti MYK video konferans ile toplandı
12.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:20

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı, saat 15.15'te başladı.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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