AK Parti MYK toplantısında sağlıkta şiddet konusu ele alındı

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin ele alındığını belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bunun içinde hekimlerimiz, hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımızın mutlu edilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde yapılan MYK toplantısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da katıldı. Bakan Bozdağ'ın, düzenlemeyle ilgili MYK toplantısında sunum yaptığı öğrenildi. Bakan Koca'nın da gün boyu yasa çalışmasıyla ilgili görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi. Bakan Koca'nın, MYK toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düzenlemenin detaylarına ilişkin bilgi verdiği aktarıldı.

Düzenlemenin, ilerleyen günlerde teklif haline getirilip Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.