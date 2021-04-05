AK Parti MYK toplantısı sona erdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

'Bildiri dış bağlantılı' iddialarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yorum: Bunu ortaya çıkaracak olan yargıdır
"Bildiri dış bağlantılı" iddialarına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yorum: Bunu ortaya çıkaracak olan yargıdır

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 3 saat 40 dakika sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Dilan Çıtak Ajda Pekkan Demet Akalın
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Şenol Güneş Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: AK Parti MYK toplantısı sona erdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 23:28:14. #1.15#
title