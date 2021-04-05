AK Parti MYK toplantısı sona erdi
Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 3 saat 40 dakika sürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay