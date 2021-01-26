AK Parti MYK toplantısı sona erdi
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AK Parti MYK toplantısı sona erdi

26.01.2021 20:39 | Son Güncelleme: 26.01.2021 20:42
AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 4 saat 30 dakika sürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Ali Toruntay

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