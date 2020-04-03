AK Parti MYK toplantısı sona erdi
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Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Türkiye, Politika

AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

03.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:42
AK Parti MYK toplantısı sona erdi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapılan toplantı 5 saat sürdü.

Kaynak: AA

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