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AK Parti Myk Toplantısı Sona Erdi

Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı, 2 buçuk saat sürdü.

AK Parti Myk Toplantısı Sona Erdi

Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı, 2 buçuk saat sürdü.

Kaynak: Dunya.com