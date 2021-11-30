AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı.
AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı.
AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı. - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)
Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi! Programa Metin Şentürk'ün esprisi damga vurdu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet