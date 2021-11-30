AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı. - Haberler
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AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı.

AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı.

AK Parti MYK toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde başladı. - ANKARA

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