AK Parti Myk Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın kentte yaşayan Suriyelilere yapılan yardımları kesme kararına ilişkin, "Siyasi hayatımızda ilk defa bu kadar açık ve aleni bir ırkçılığın bir belediye başkanı tarafından ortaya koyulduğunu görüyoruz." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın ilk icraatı olarak kentte yaşayan mazlum Suriyelilere yapılan ayni ve nakdi tüm yardımlara kesme talimatı verdiğini aktaran Çelik, "Siyasi hayatımızda ilk defa bu kadar açık ve aleni bir ırkçılığın bir belediye başkanı tarafından ortaya koyulduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bunun Avrupa'da aşırı sağcı görüşe sahip belediye başkanlarının Türklere, Müslümanlara, mültecilere karşı kullandığı dilin aynısı olduğunu vurgulayan Çelik, "Irkçı, nefret politikasıyla dolu bir yaklaşım ve bu ilk defa oluyor. Üstelik bu belediye başkanı Kur'an-ı Kerim'i öperek göreve başlıyor. Kendisine o öptüğü Kur'an-ı Kerim'i okuma tavsiyesinde bulunuyoruz." diye konuştu.

Bakara Suresi'nin 177. ayetinde insanlık konusunda yapılan çağrıyı anımsatan ve Türk milletinin tarih boyunca zorda olanlara, mazlumlara kapısını açtığını dile getiren Çelik, "Şimdi bu faşist uygulamaya imza atanlar karşısında Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin ne dediğini duymak istiyoruz." dedi.

Çelik, Paris Belediye Başkanı'nın kendilerini tebrik etmesinden büyük gurur duyanların bu belediye başkanının mültecilerin yatmaması için köprü altlarına kaya blokları yerleştirmek, onlara çorba dağıtan öğrenciler hakkında şikayette bulunmak gibi icraatlarını da bilmesi, bu kişiyi örnek almaması gerektiğini ifade etti.

"Bu büyük bir utançtır"

AK Parti Sözcüsü Çelik, yaşanan durumun Türkiye'nin ne geleneğinde ne de siyasi tarihinde yeri olmayan bir husus olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu büyük bir utançtır. Bu utançtan Türk siyaseti, milletimiz sorumlu değildir. Bunu yapan şahıs sorumludur. Bir de şuna dikkat çekmek gerekir; Avrupa'daki aşırı sağcıların, faşistlerin kullandığı argüman bu belediye başkanı tarafından burada da kullanılıyor. Sanki mülteciler, göçmenler olmasa her yer cennetmiş gibi her türlü aksaklık, olumsuzluk, hayatın olağan akışı içerisinde her zaman var olmuş sıkıntılar mültecilere yüklenmeye çalışılıyor.

Herhangi bir yerde geçim sıkıntısı, problem varsa hemen bu ölümden kaçıp bize sığınmış insanlara yüklenmeye çalışılıyor. Kendisine 'sosyal demokratım' diyen, tarihinin hiçbir döneminde sosyal demokrat olmamış Cumhuriyet Halk Partisinin kendi adayının ortaya koyduğu bu şeye net bir tavır koyması gerekir. Bolu Beyi'ne karşı tavır koymuş, Köroğlu'nun hikayesiyle büyümüş kardeşlerimizin, gençlerimizin de bunu çok iyi değerlendireceğini, bu zulme karşı gereken itirazı göstereceğini değerlendiriyorum."

Batıkent'te köpeklerin zehirlenmesi

Açıklamasında Ankara Batıkent'te köpeklerin zehirlenmesi olayına da değinen Çelik, "Batıkent'teki bu olay olur olmaz İçişleri Bakanımız, güvenlik güçlerimiz, Tarım ve Orman Bakanımız konuyla yakın bir şekilde ilgilendiler. Türkiye'nin çeşitli illerinde kasten bu hayvanların öldürüldüğü, eziyet edildiği, metruk alanlara terk edildiği, kurşunlandığı, üzerilerine araba sürüldüğü, çeşitli organlarının kesildiği gibi vahşetle karşı karşıya kalıyoruz. Varoluş bir bütündür, insan, hayvan veya bitki diye ayrılmaz. Varoluşun bir kısmına saygı göstermeyenin diğer kısmına saygı göstermesi düşünülemez." dedi.

Çelik, "Yeryüzünde hayatı paylaştığımız bu canlılara karşı yapılmış eylemin, insana karşı yapılmış eylemden farkı yoktur. Cumhurbaşkanımız hayvanları korumayla ilgili yasa konusundaki hassasiyetini en yüksek düzeyde dile getirdi. Bu konularda yaptığı konuşmalarda da topyekun devlet kurumlarını uyardı. Bu konuda hassasiyet çok yüksektir." diye konuştu.

Geçmişte, tarihin her döneminde hayvanları koruyan uygulamalara imza atıldığını, tarihte hayvan hastanesini açan ilk milletin de Türkler olduğunu ve bunun genç nesillere öğretilmesi gerektiğini anlatan Çelik, "İçimizdeki bu vahşilerin ders alması her şeyden önce toplumsal duyarlılıkla olur." değerlendirmesini yaptı.

Hazreti Muhammed'in kuşu ölen bir çocuğa taziyeye gittiğini hatırlatarak, bu geleneğe sıkı sıkıya bağlı olduklarının altını çizen Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetinin en yüksek düzeyde olduğunu vurguladı.

Bu çerçevede Kamu Denetçiliği Kurumunun da Hayvan Hakları Çalıştayı düzenlediğini anımsatan Çelik, "Bu konudaki her türlü durumu takip ettiğimizi, bunun farkında olduğumuzu ve anında müdahale ettiğimizi de bütün dostlarımızla paylaşmak isterim. Bu konuda herhangi bir durum olduğunda da derhal partimize ihbarda bulunulursa bununla ilgili çalışmaları da yakından takip ederiz." açıklamasında bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarının ardından, soruları yanıtladı.

AK Parti'nin olağanüstü itiraz yolunu kullanarak İstanbul'da seçimin yenilenmesi başvurusunu ne zaman yapacağının sorulması üzerine Çelik, bunun bir yasal süresi olduğunu, yapılmış bir başvuru olmadığını ve zamanı gelince yapılacağını söyledi.

Çelik, bugün açıklanan kıdem tazminatı reformu ile ilgili soruyu yanıtlarken de bu konunun çok merak edildiğini ancak konuyla ilgili detayların henüz belli olmadığını, çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Hayvan Hakları Yasası ile düzenlemenin ne zaman TBMM'ye geleceğiyle ilgili bir soruyu da yanıtlayan Çelik, şu an için herhangi bir tarih veremeyeceğini söyledi.

Cezaların artırılmasıyla ilgili talebin hassasiyetle üzerinde durulduğunu belirten Çelik, "Ama esas olan bununla ilgili yüksek bir toplumsal duyarlılık oluşmasıdır. Bu duyarlılık çoğu zaman hayvan hakları derneklerinin görev alanıyla kalıyordu fakat son zamanlarda başarılı çalışmalarla bütün toplumun değeri haline geldi. Farkındalık yaratanlara bu konuda çalışma yapanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Hayvan sevgisinin aileden, okuldan başlayarak çocuklara aşılanması gerekliliğinin önemine değinen Çelik, cezai düzenlemelerin bir sonuç olduğunu bildirdi. Çelik, "Orada bir irade eksikliği yok. Cezaların artırılması, diğer düzenlemelerin yapılması. Ama bu tip meselelerde esas olan genel duyarlılığın oluşmasıdır." diye konuştu.

Bu durumun toplumsal duyarlılıkla, ahlakla ilgili de olduğunu belirten Çelik, geçmiş dönemlerde hayvanlara uygun binalar ve çevre düzenlemeleri yapıldığını anlattı.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

AK Parti Sözcüsü Çelik, bugün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde nelerin konuşulduğuna dair bir soru üzerine, "Seçim sonuçları değerlendirildi, seçim sonuçlarından duyulan memnuniyet dile getirildi." dedi.

Çelik, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı burada büyük bir başarıya imza atmıştır, hedeflerine ulaşmıştır. Daha önceden yüzde 50'nin aşılması gerektiği şeklindeki hedef, yüzde 52 şeklinde ortaya çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerel yönetimler seçimiyle de onaylanmış olması büyük bir memnuniyet yaratmıştır. Çünkü üç kere testten geçmiş oldu. Referandum, genel seçim, yerel seçim. Tabii bundan sonrasında da Cumhur İttifakı'nın Türk siyasi hayatına vurduğu bu damganın devam etmesi, iş birliğinin devam etmesi yönünde bir irade paylaşımı ortaya çıkmıştır. Önümüzdeki günlerde de bu görüşmeler yapılacaktır. Partiler arasında görüşmeler yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bahçeli arasında da her zaman bu görüşmeler mümkün olacaktır."

Muhalefetin, AK Parti'nin Büyükçekmece iddialarına karşı açıklamalarının sorulması üzerine de Çelik, şunları kaydetti:

"Çok enteresandır. Olmayan binalar ve olmayan seçmenlerden bahsediyoruz. Onlar hala hakikat peşinde koşacağına 'hukuki temeli yoktur.' Olmayan binalar varmış gibi gösterilmiş, olmayan seçmenler varmış gibi gösterilmişse ki bugün Mevlüt Bey kapsamlı bir basın açıklaması yaptı. Siyaset sadece legalite değildir, siyasetin bir de moralitesi vardır. Burada aslında CHP'nin söylemesi gereken şey bu. 'Burada nasıl olmayan binalara seçmen yazılmış, olmayan adreslerde nasıl oy kullandırılmış. Bunun arkasına gitmemiz lazım. Böyle bir sonuç bizim de içimize sinmez, ahlaki olmayan sonucu biz de kabullenmeyiz.' diyeceğine 'hukuki temeli yoktur' diyor."

Hukukçuların, bunların tamamının hukuki temellerinin olduğunu ortaya koyduğunu belirten Çelik, "Bir şeyin usulü doğru değilse esasında da sıkıntı vardır. Öncelikli olan usuldür." ifadesini kullandı.

(Bitti)

Kaynak: AA