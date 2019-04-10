AK Parti Myk Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Seçimden sonraki ilk Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısını da cuma günü gerçekleştireceklerini söyleyen Çelik, "Cumhurbaşkanımız bugünkü MYK toplantımıza başlarken seçimlerle ilgili kapsamlı bir değerlendirme yapmıştır. Bu değerlendirmenin özü 15. kez seçimlerden bizi birinci çıkaran, hem partimizi birinci çıkaran, hem Cumhur İttifakı'nı birinci çıkaran aziz milletimize teşekkürle doludur." diye konuştu.

Bu başarının, dünya demokrasi tarihine geçecek bir başarı olduğunu vurgulayan Çelik, demokrasi tarihinin kendi içerisinde birtakım genel geçer sonuçları olduğunu, bunlardan birinin iktidardaki partilerin yıpranması muhalefetteki partilerin büyümeleri olduğunu belirtti.

AK Parti'nin sürekli büyümekte ve milletle bağını korumakta olduğuna işaret eden Çelik, "Buna karşın muhalefetteki başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere partilerse sürekli olarak muhalefette olmalarına rağmen daha çok milletin sesini, sözünü dillendireceklerine başka işlerle meşgul oldukları için bu teveccühten giderek uzaklaşmaktadırlar." diye konuştu.

Dünya genelinde de benzer başarılar sağlayan partilere ilişkin incelemeler yapıldığına işaret eden Çelik, "Bütün bu başarının ortaya çıkmasını sağlayan şey, aziz milletimizin, vatandaşlarımızın büyük desteğidir. Bu desteğe layık olmak için, bu desteği sürdürebilmek için AK Parti sürekli olarak milletle bağını nasıl koruyacağını, milletin sesine nasıl ses olabileceğini, sözünü daha çok nasıl siyasete çevirebileceğini çeşitli birimleri vasıtasıyla değerlendirir." dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, bugünkü verdiği talimatlarda özetle bütün birim başkanlarına, beldelerde, ilçelerde ve illerde vatandaşımızın bize verdiği mesajın tam olarak anlaşılması için tüm çalışmaların yapılması talimatını vermiştir. Bütün birimler kendi bakış açılarından vatandaşımız bize ne mesaj vermiştir, bizden ne beklemektedir, vatandaşımızın memnun olmadığı ve olduğu konular hangisidir, bundan sonraki beklentileri ne şekildedir, bundan sonra milletle bağını koruyan milletin ruh köküne bağlı olan bir siyasi hareket olarak siyasetimizi nasıl şekillendirmeli, nasıl yönetmeliyiz bunların daha iyi anlaşılması için bütün birimlere talimat vermiştir."

Bu çerçevede bütün birimlerin bu talimatları yaparak değerlendireceklerini anlatan Çelik, bugün şimdiye kadar seçim süresince yapılan çalışmalarla ilgili bir değerlendirme sunumu yapılacağını söyledi.

Yerel Yönetimler Başkanlığı ve Seçim İşleri Başkanlığının da birer sunum yapacağını dile getiren Çelik, seçim sonuçlarının en önemlilerinden birinin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerel yönetim seçimleriyle millet tarafından onaylanması olduğunu ifade etti.

Çelik, "Seçime giderken geçmişte Meclis Başkanlığı yapmış, merkez sağın içerisinde yer almış ama merkez sağ içerisinde yer alırken sürekli vesayet kurumlarıyla ilişki kurmuş bir şahıs bu seçimin parlamenter sistemin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden intikam alacağı bir seçim olduğu şeklinde maalesef demokrasi tarihine utanç olarak geçebilecek, bir siyaset adamına kara leke olarak dönebilecek bir ifadede bulunmuştu." dedi.

Parlamenter sistemin, başkanlık sisteminin ve yarı başkanlık sisteminin meşru sistemler olduğuna işaret eden Çelik, "Bu sistemleri birbiriyle intikam ilişkisi içerisine sokmak son derece yanlıştır." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmesinin bir tarihi olduğunu söyleyen Çelik, daha önce iktidara gelen tüm devlet adamlarının bunu dile getirdiğini anımsattı.

Parlamenter sistemde Türkiye'nin istikrar sağlayamadığını belirten Çelik, o dönemde kurulan hükümetlerin ömrünün kısa olduğunu söyledi.

Dağınık ve istikrarsız yapının Türkiye'yi sürekli olarak geriye götürdüğünü anlatan Çelik, "Bu sistem değişikliği ihtiyacını her zaman için birileri rejim değişikliği gibi sunmaya çalışıp kilitlediler. Türkiye'de ne zaman sistem değişikliği olsa bunu rejim değişikliği gibi sunanların kötü alışkanlıkları her zaman görüldü. Ama vatandaşımız da istikrarın kazanımlarını, Türkiye'de çeşitli konulardaki zaman kaybının telafisini net bir şekilde gördüğü için bu sistem değişikliğine büyük bir destek verdi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olduk." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk sınavını genel seçimlerde büyük başarıyla verdiğini söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"Şimdi de büyük bir oranla başarıyla birinci çıkarak Cumhur İttifakı bu aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yerel seçimler düzeyinde de bu desteğin verilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bu intikamdan bahsedenler yanlış bir biçimde bir sistem değişikliğini intikam gibi sunmaya çalışanlar aynı zamanda milletten gerekli dersi, gerekli cevabı da almış oldular. Türkiye sistem değişikliğini gerçekleştirdi, bu sistem referandumda, genel seçimde ve yerel seçimde milletimizin teveccühüyle üst üste onaylandı."

"Siyasetin öznesi vatandaşımızdır"

Sistemin yüksek bir meşruiyetle yoluna devam edeceğini vurgulayan Çelik, "Yeni dönemde de bunun belediyelerin, devletin çalışmasına yansımasını daha kuvvetli bir şekilde zaman geçtikçe göreceğiz. En önemlisi şudur; siyasetin öznesi, devletin öznesi birtakım kurumlar, birtakım oligarşik gruplar değil vatandaşımızdır." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat çerçevesinde tüm çalışmaların gerçekleştirileceğini belirten Çelik, hiç aksatmadan tüm parti birimlerinin ve herkesin faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.

Çelik, "Cumhurbaşkanımız siyasetin temel ilkesi olarak milletle AK Parti'nin bağının korunmasını bir Genel Başkan olarak fevkalade önemsemektedir. Bu çerçevede de bu verdiği talimatlar, birimler tarafından yerine getirilirken aynı şekilde 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapılacaktır. Bu toplantı 26-27-28 Nisan tarihinde Kızılcahamam'da gerçekleşecektir." dedi.

Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya MYK ve MKYK üyeleri, kabine üyeleri, kadın ve gençlik kolları MYK'ları, il başkanları, il kadın ve gençlik kolları başkanları, büyükşehir belediye başkanlarının katılacağını söyleyen Çelik, "Aynı şekilde büyükşehir belediye meclis başkanvekilleri toplantıya davet ediliyor. İl belediye başkanları katılacak, il genel meclis başkanları katılacak, ilçe belediye başkanları ve belde belediye başkanları toplantıya davet edilecektir. Böylece yeni seçilmiş belediye başkanlarıyla henüz üzerinden bir ay bile geçmeden seçimlerin bu değerlendirme kapsamlı bir şekilde yapılacaktır. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı manifestodaki ilkelerin yerine gelmesinin beldeler, ilçeler ve iller düzeyinde takibi bu toplantıyla birlikte başlayacaktır. Bunun nasıl gerçekleşeceğine dair stratejiler net bir şekilde konuşulacaktır." dedi.

Saadet Yüksel'e kutlama

Doç. Dr. Saadet Yüksel'i Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) hakimliğine seçilmesinden dolayı tebrik eden Çelik, Yüksel'in Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Genel Kurulunda gerçekleşen seçimde 111 oy aldığını ve 9 yıl süreyle bu görevi yapacağını söyledi.

İnsan hakları yargısının insanlığın bugünü ve geleceği açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"İnsan hakları yargısının yargısal aktivizm dediğimiz birtakım siyasi mülahazalardan ya da birtakım yargısal vesayet unsurlarından uzak olarak icra edilmesi şu anda dünyada referans verilebilecek en önemli alanlardan birisi olması bakımından son derece önemlidir. İnsan hakları yargısına önümüzdeki dönemde daha çok ihtiyaç duyulacağı değerlendiriliyor. Çünkü dünyadaki bilinen konsensüs biçimleri, dünyadaki bilinen birlik biçimleri sona eriyor. Maalesef istisnaların kural haline geldiği, İsrail örneğinde olduğu gibi uluslararası hukuka karşı pervasız yaklaşımların daha güçlü bir şekilde ortaya ortaya koyulduğu bir dönemde insan hakları yargısı, vatandaşın, bireyin korunması çok daha önemli bir hale gelecek."

İnsan hakları yargısından ve insan hakları mücadelesinin doğal neticesi olarak çıkmış prensiplerin, hukuk ilkelerinin korunmasının önemli olduğunu söyleyen Çelik, "Bunun birtakım çifte standartlara mahkum edilmemesi, devletlerin içişlerine müdahale gibi bir manivela olarak kullanılmaması son derece önemsediğimiz bir husustur. Umuyoruz ki önümüzdeki dönemde Saadet Hanım'ın katkılarıyla birlikte bu prensiplerin korunmasına Türkiye'den seçilmiş bir hakim olarak büyük katkıları olacaktır." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA