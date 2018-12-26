AK Parti Myk Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "FETÖ'nün devletin tüm birimlerinden kazınması konusunda AK Parti ile MHP arasında yüzde 100 bir görüş birliği söz konusudur." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, parti genel merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

AK Parti'nin yerel seçimlerde Aydın ve Muğla'da aday çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin soruya Çelik, aday çıkaracakları yönünde cevap verdi.

Çelik, İstanbul'da cumartesi yapılacak törende, İstanbul ilçelerinin açıklanıp açıklanmayacağı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu törene davet edilip edilmediği şeklindeki soru üzerine, "Öncelikli olarak İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayımız açıklanacak. İlçelerin açıklanması da düşünülüyor. Sadece bir iki ilçeyle ilgili çalışma kaldı, yetişmesine bağlı olarak onların açıklanması da planlanıyor. Yetişmesini ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli'nin çeşitli organizasyonlarda bir araya geldiğini belirten Çelik, "Ama genel olarak Sayın Cumhurbaşkanımız bu tip ittifakın hukuku, ittifak prensipleri çerçevesinde Sayın Bahçeli ile bu çalışmaları beraber yürütme, geçmişte de beraber olma isteğini çeşitli kerelerde ortaya koymuştur, bunu arzu etmiştir. Dolaysıyla kendilerinin takdirleridir. Bundan sonrasında ittifakla ilgili olarak beraber yürütülecek çalışmalar konusunda da iki parti çalışacaktır ama tabii ki bu organizasyonlarda her zaman beraber olmak arzu edilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Mücadele konusunda en güçlü destek baştan beri MHP'den gelmektedir"

Çelik, Bahçeli'nin bugünkü basın toplantısında FETÖ'ye ilişkin sözlerinin anımsatılması üzerine ise şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetimizin Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı yürüttüğü mücadele konusunda en güçlü destek baştan beri MHP'den gelmektedir. Bu destek milletimizin müteşekkir olduğu, hepimizin saygı duyduğu ve teşekkür ettiği bir destektir. Başından beri Fetullahçı Terör Örgütü, bu darbe girişimine kalkıştığı andan itibaren Sayın Bahçeli ve MHP camiası, milli iradenin yanında durarak Fetullahçı Terör Örgütü'nün yenilgiye uğratılması konusunda çok güçlü bir mücadele ve katkı ortaya koymuştur.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne ait unsurların, devletimizin tüm birimlerinden ve alanlarından kazınması konusunda hükümetimizin yürüttüğü çalışmalara destek verme hususunda AK Parti ile MHP arasında yüzde 100 bir görüş ve davranış birliği söz konusudur. Herhangi bir sektörde değil, siyaset dahil olmak üzere bütün alanlarda ve Fetullahçı Terör Örgütü'nün kendi hiyerarşisi içerisinde tanımladığı bütün mekanizmaların ortaya çıkarılması bakımından sonu nereye giderse gitsin, bu mücadelenin güçlü bir şekilde yürütülmesi konusunda tam bir mutabakat, görüş birliği, tutum birliği vardır. Dolayısıyla hükümetimiz bu konudaki mücadeleyi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en güçlü şekilde yürütmektedir."

"Bahsettiğiniz konsey, 'darbe gerçekleşseydi bu ülkeyi işgal edecek yönetim modelinin başındaki konsey' olarak tanımlanıyor." diyen Çelik, "Bunun otaya çıkarılması da en önemli hedeflerden bir tanesidir. Bu devletimizin karşı karşıya kaldığı en büyük tehdittir. Tüm alanlardan, sadece ana damarlardan değil kılcal damarlardan da temizlenmesi hususunda güçlü bir irade vardır. AK Parti ve MHP buraya güçlü bir destek verme konusunda aynı cumhur ittifakının ruhunu yansıtan şekilde bir davranış ve görüş birliği sergilemektedir. Bu mücadele sürecektir." dedi.

Çelik, bu terör örgütünün tüm unsurlarıyla dağıtılana kadar devletin teyakkuz halinde olacağına vurgu yaptı.

"Kutsadığı şey PYD-YPG terör örgütüdür"

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked'ın, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirirken, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtilerek, bu konudaki görüşü sorulan Çelik, "Söz konusu Adalet Bakanı daha önce 'Filistinli annelerin öldürülmesinin' çağrısını yapan bir kişi. Dolayısıyla böylesine bir ruh sapkınlığı içerisinde. 'Filistinli annelerin öldürülmesi' çağrısı yapan birisinin, PYD-YPG-SGD hattını bu şekilde kutsaması dikkat çekicidir." dedi.

Çelik, Filistinli annelerin öldürülmesini meşru gören, bu kadar sapkın düşüncelere sahip birisinin kutsadığı şeyin PYD-YPG terör örgütü olduğuna dikkati çekti.

Esasında PYD-YPG-SGD'nin hangi sapkın zihniyet tarafından kutsandığının ve müttefik olarak görüldüğünün açığa çıkması bakımından bunun son derece önemli olduğunu vurgulayan Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızla ilgili 'Yahudi karşıtı' diyor. Cumhurbaşkanımız dünyada antisemitizme karşı olduğunu en çok ifade eden liderlerden bir tanesidir. Bu konuda da İslam dünyasındaki liderler içerisinde de müstesna bir yere sahiptir. İslamofobiye olan karşıtlığı kadar antisemitizme karşıtlığı da söz konusudur. Dolaysıyla burada 'Yahudi karşıtlığı' ifadesinin doğru olmadığını, bir saptırma olduğunu, bunun bu tip sapkın zihniyete sahip siyasetçiler tarafından sık sık kullanıldığını görüyoruz.

Şunun iyi bir şekilde görülmesi gerekir; burada bahsettiği şey Filistinli annelerin ölmesi için çağrı yapan, onların öldürülmesi için çağrı yapan birisinin YPG-SDG-PYD'yi kastederek, onları Kürtlerin temsilcisi gibi göstermesi Suriye'deki, Orta Doğu'daki Kürt kardeşlerimize de en büyük iftiradır. Dolayısıyla Kürt kardeşlerimizin bu tabloyu daha da net görebilecekleri bir ortam ortaya çıkmıştır."

"İsrail Adalet Bakanının boyu, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye yetmez"

Çelik, burada Kürtlerin dostu olarak bir devlet görülmek isteniyorsa bunun Türkiye Cumhuriyeti olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ama PYD-YPG'yi ya da PKK'yı dost olarak görenlerin, Filistinli annelerin öldürülmesini meşru gören bu zihniyet olduğunu da Orta Doğu'daki bütün Kürt kardeşlerimizin görmesi gerekir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin buradaki meşru pozisyonu Kürt karşıtlığı değil, terör karşıtlığı üzerindendir. Asıl bu İsrail Adalet Bakanı gibi kimselerin, terör örgütü yandaşlıklarını, Kürt yandaşlığı gibi sunmaları Orta Doğu'daki Kürt kardeşlerimize dönük en büyük iftiralardan bir tanesidir. Halkların arasına nifak sokma stratejilerinin bir parçasıdır.

İsrail Adalet Bakanının boyu, Cumhurbaşkanımızı eleştirmeye yetmez. Biz buradan kendisine cevap veriyoruz, Filistinli annelerin öldürülmesini meşru bulan, böyle katliam çağrısı yapan birisinin herhangi bir halkı övmesi, o halk için bir iftiradır, eziyettir. Dolayısıyla Orta Doğu'daki Kürt kardeşlerimizi biz iyi tanıyoruz. Onların hepsiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin ilişkisi vardır. Bu kişinin bu yaklaşımı, onların reddedecekleri bir yaklaşımdır. Kendisine 'PYD-YPG-PKK'nın kardeşliği hayırlı olsun' diyoruz ama bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede ne kadar haklı bir duruş sergilediğini, ne kadar haklı bir tutum ortaya koyduğunu gösteriyor."

Çelik, İsrail Adalet Bakanı Şaked'ı işaret ederek, "Boyunun yetmeyeceği işlere karışmasın. İstediği her şeyi söyleyen istemediğini duyar. Bu prensibi de kendisine hatırlatıyorum." dedi.

(Sürecek)

Kaynak: AA