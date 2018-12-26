AK Parti Myk Toplantısı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bakan Çavuşoğlu ve Akar ile MİT Başkanı Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, cumartesi Rusya'da olacak." dedi.

Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısının ardından parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına Hristiyan vatandaşların Noel Yortusunu kutlayarak başlayan Çelik, MYK'de Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatların çalışmaları ile ilgili talimatları ve tavsiyeleri olduğunu aktardı.

Yerel seçime dönük hazırlıklar çerçevesindeki çalışmaların gözden geçirildiğini belirten Çelik, partisinin Ekonomi İşler Başkanlığı ve Mali İşler Başkanlıklarının sunum yaptığını, TBMM'deki çalışmaların değerlendirildiğini bildirdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumartesi günü saat 14.00'te Sinan Erdem'de İstanbul adayımızı açıklayacağımız bir tören yapacağız. Salı günü, 1 Ocak'ta Ankara'da Kapalı Spor Salonu'nda Ankara adayımız ve ilçe adaylarımızın tanıtımıyla ilgili toplantı yapacağız. 5 ya da 6 Ocak İzmir ile ilgili aynı tanıtım toplantısını gerçekleştireceğiz." bilgisini paylaştı.

Çelik, diğer ilçelerin açıklanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Manifestoda son safhaya gelindi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı mitinglerle ilgili özel kalem müdürü ve partideki ilgililer tarafından bir taslak oluşturulduğunu ancak taslağın Cumhurbaşkanının onayından henüz geçmediğini belirten Çelik, "Bu ilçeler açıklandıktan sonra genel bir tanıtım toplantısıyla birlikte manifestonun açıklanması da düşünülüyor. Şu aşamada önümüzde somutlaşmış tarihler bu verdiğim üç tarih. Daha sonrasında ocak ayı içerisinde bununla ilgili bir tarih kesinleştiğinde paylaşırım." diye konuştu.

Manifestoyla ilgili çalışmaların son safhaya geldiğini açıklayan Çelik, AK Parti'nin pek çok alanda kurumsallaşmış bir çalışma yöntemi olduğu gibi, seçim kampanyası ve miting yapma konusunda da kurumsallaşmış bir çalışma yöntemi olduğunu dile getirdi.

Partisinin Dış İlişkiler Başkanlığı ve Medya Tanıtım Başkanlığına "kampanya nasıl yapılır" bununla ilgili yurt dışından çeşitli talepler geldiğini anlatan Çelik, birtakım farklılıklar olmakla birlikte bu seçimin şartlarına dönük olarak bir çalışma takvimi açıklayacaklarını bildirdi.

"Rusya'ya heyet cumartesi günü gidecek"

Rusya'ya gidecek heyetin ne zaman gideceğinin sorulması üzerine Çelik, "Bu heyet cumartesi günü gidecek. Rusya tarafıyla böyle bir mutabakata varıldı. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar ile MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, cumartesi Rusya'da olacak. Bu görüşmeleri yapacaklar. Bu görüşmelerin sonucuna göre arada bir telefon görüşmesi de olabilir. Cumhurbaşkanımız ile Putin'in bir araya gelmesi şeklinde bir program planlanacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle yeni bir tablonun ortaya çıktığına işaret eden Çelik, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Türkiye ziyaretini hatırlattı.

İran ve Rusya ile bu yoğun diplomasinin devam edeceğini kaydeden Çelik, "Astana sürecinin ortakları ve Cenevre sürecinin bileşenleri ile de bu diplomatik trafik devam edecek. Önümüzdeki dönemde bu çekilme ve çekilme sonrasında ortaya koyacağımız terörle mücadele perspektifi tabii ki müttefiklerimizle de paylaşılacaktır. Bir koordinasyon çerçevesinde son derece planlı, programlı bir şekilde bu çalışmalar devam edecek." dedi.

"Cumhurbaşkanımız, Bahçeli'yi arayıp tebrik etti"

Çelik, bir gazetecinin sorusu üzerine Cumhur İttifakı'yla ilgili çalışmaların son derece verimli gittiğini dile getirerek, "Bugün Sayın Bahçeli bir basın toplantısıyla çeşitli açıklamalar yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız, bundan büyük bir memnuniyet duyduğunu telefonla arayıp Sayın Bahçeli'ye bildirdi, tebrik ve teşekkürlerini iletti." bilgisini verdi.

Cumhur İttifakı'nın dinamik bir şekilde, yüksek bir oy oranı yakalamaya dönük olarak çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Büyükşehirlerdeki çalışmalar çerçevesinde MHP'de olanlar onlarda kalacak, AK Parti'de olan AK Parti'de kalacak şeklinde bir prensip anlaşması vardı. Osmaniye ile ilgili Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Diğer bahsedilen illerde MHP'nin olan yerlerde AK Parti aday çıkarmayacak. Cumhurbaşkanımız bunu Meclis çıkışında da ifade etti. Bu çerçevede bu bir al-ver pazarlığı değil. Burada iki durum söz konusu. Birisi siyasal olarak uygun hedeflere ulaşabilmek için gerekli analizler yapılıyor. Bizden Mehmet Özhaseki Bey ile MHP'den Sadir Bey görüşmeleri yapıyorlar. Büyük oranda büyük bir mutabakatla gidiyor. Gelinen noktada hem Cumhurbaşkanımız hem Sayın Bahçeli gerekli açıklamaları yaptılar. Sonuç olarak bu yerel seçimler Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesinden sonraki ilk yerel seçimlerdir. Burada çok yüksek oy oranlarına ulaşmak, siyasal olarak güçlü bir duruş sergilemek, birtakım tartışmaları sona erdirmek, hem yerel seçimde güçlü bir sonuç ortaya çıkarmak hem de birtakım tartışmaları sona erdirmek bakımından güçlü bir faaliyet, kampanya yürütülecek."

AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı'nın ortaya koyacağı başarı konusunda nasıl iş birliği yapılması gerektiği konusunda yüzde 100 mutabık olduğunu vurgulayan Çelik, dinamik ve verimli bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

(Sürecek)

Kaynak: AA