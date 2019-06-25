AK Parti MYK toplandı

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan toplantı, saat 17.10'da başladı.

Kaynak: AA
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