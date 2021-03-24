AK Parti MYK'de 4 yeni isim
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AK Parti MYK'de 4 yeni isim

24.03.2021 21:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 21:24
AK Parti MYK'de 4 yeni isim

AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre'nin ardından Merkez Yürütme Kurulunda (MYK) 4 yeni isim yer alırken 2 genel başkan yardımcısının görevi değişti.

AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre'nin ardından Merkez Yürütme Kurulunda (MYK) 4 yeni isim yer alırken 2 genel başkan yardımcısının görevi değişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken gazetecilere MYK üyelerini açıkladı.

Buna göre, Genel Başkanvekilliklerine Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş getirildi.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, Genel Sekreter Fatih Şahin, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi İşleri Başkanı Nurettin Canikli, Mali ve İdari İşler Başkanı Vedat Demiröz, İnsan Hakları Başkanı Leyla Şahin Usta, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan görevlerine devam edecek.

Bir önceki MYK'de Ar-Ge Başkanı olarak görev yapan Hamza Dağ, Tanıtım ve Medya Başkanlığına, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Jülide Sarıeroğlu da Sosyal Politikalar Başkanlığı görevine getirildi.

Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığını Mustafa Şen, yeni kurulan Bilgi ve İletişim Başkanlığı görevini ise Ömer İleri yürütecek. Şen ve İleri ilk defa MYK'de yer aldı.

Daha önce TBMM Grup Başkanvekili sıfatıyla MYK'nin doğal üyesi olan Özlem Zengin bu kez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığına getirildi.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı, Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, M. Emin Akbaşoğlu ile Cahit Özkan görevlerine devam edecek.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığını yürüten Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'da AK Parti TBMM Grup Başkanvekili oldu.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş da Grup Başkanvekili olarak görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

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