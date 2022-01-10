Ak Parti MYK'da yeni ekonomi modeli değerlendirildi

Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) yeni ekonomi modelinden sonra yapılan anketler değerlendirildi. Yeni ekonomi modeli ile Ak Parti'nin oy oranında artış eğilimi olduğu ve vatandaşların yeni sistemden memnun olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 saat süren AK Parti MYK'sında, İnsan Hakları, AR-GE ve Eğitim ile Dış İlişkiler Başkanlığı'nın sunumları ile TBMM Parti Grubu çalışmaları ve TBMM gündemi değerlendirildi. Toplantıda, AR-GE ve Eğitim Başkanlığı, teşkilat eğitim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yeni ekonomi modeli ve 20 Aralık sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmalara ilişkin yaptırılan anket de toplantıda gündeme geldi. Yeni ekonomi modelinin ardından yapılan anket sonuçlarına göre AK Parti'nin oylarında artış trendi olduğu öğrenildi. Katılımcılara ekonomide yaşanan sorunların hangi parti tarafından çözülebileceği sorusunun yönetildiği ankette katılımcıların çoğunlukla AK Parti cevabını verdiği, çözecek isim olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isminin öne çıktığı belirtildi. Ankete göre vatandaşların kur korumalı TL mevduat sistemini olumlu karşıladığı tespiti de yer aldı.Dış İlişkiler Başkanlığı'nın sunumunda ise Kazakistan'daki gelişmeler ile Başkanlığın Avrupa'da yaptığı faaliyetler hakkında bilgi verildi. Toplantıda önümüzdeki dönemde TBMM gündemine gelecek kanun teklifleri ile tekliflere ilişkin öneriler değerlendirildi.

Haber: Buğra OLAÇ/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet