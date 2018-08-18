AK Parti Myk'da Devir Teslim Töreni
AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulunda (MYK) Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Cevdet Yılmaz, görevi Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'den devraldı.
AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulunda (MYK) Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Cevdet Yılmaz, görevi Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'den devraldı.
Parti Genel Merkezinde Dış İlişkiler Başkanlığında devir teslim töreni yapıldı.
Dış İlişkiler Başkanlığı görevini devreden Eker, Cevdet Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diledi. Eker ve Yılmaz devir teslim töreninde birbirlerine çiçek verdi.
Önceki MYK'de Ekonomi İşleri Başkanlığından sorumlu olan Yılmaz, yeni MYK'de Dış İlişkiler Başkanlığı görevine getirildi.