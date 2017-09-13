AK Parti Myk Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında Toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın toplantının gündemine ilişkin basın açıklaması yapması bekleniyor. - ANKARA