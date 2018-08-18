AK Parti Myk Belli Oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında belirlenen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyelerini açıkladı.

Ankara Spor Salonunda yapılan 6. Olağan Büyük Kurultayda belirlenen ve 50 kişiden olan MKYK üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezinde bir araya geldi. Toplantıda MYK üyeleri belirlenirken, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında MYK listesini açıkladı.

Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in yaptığı açıklamaya göre, Numan Kurtulmuş Genel Başkan Vekili, Fatih Şahin Genel Sekreter, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı Hayati Yazıcı, Teşkilat Başkanlığı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanlığı Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya Başkanlığı Mahir Ünal, Dış İlişkiler Başkanlığı Cevdet Yılmaz, Sosyal Politikalar Başkanlığı Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler Başkanlığı Mehmet Özhaseki, Ekonomi İşleri Başkanlığı Lütfi Elvan, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Jülide Sarıeroğlu, Mali ve İdari İşler Başkanlığı Vedat Demiröz, Ar-Ge Başkanlığı Hamza Dağ, İnsan Hakları Başkanlığına Leyla Şahin Usta ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığına Çiğdem Karaaslan, Parti Sözcüsü Ömer Çelik. - ANKARA