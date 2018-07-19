AK Parti Muş Milletvekili Şimşek, Bulanık'ta

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan'ı makamında ziyaret etti.

Bulanık'ta bulunmaktan dolayı memnun olduğunu dile getiren Şimşek, ilçede son iki yılda yapılan hizmetlerin göz doldurduğunu söyledi.

Şimşek, hizmetlerin daha güzel olması için ellerinden gelen bütün çabayı sarf edeceklerinin altını çizdi.

Uzan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Şimşek'e teşekkür etti.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından partililerle bir araya gelen Şimşek, AK Parti olarak Bulanık halkının her daim yanında olduklarını belirterek, "Önemli olan Bulanık halkına ayırım yapmadan hizmet etmektir. Biz AK Parti olarak tüm Türkiye'nin partisiyiz ve bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Sizlerin huzuru ve refahı için elimizden gelen tüm gayretleri sarf etmeye hazırız." dedi.

AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut da birer konuşma yaptı.

Şimşek, ziyaretinin ardından Muş'a geçti.