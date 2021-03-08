AK Parti Muş Milletvekili Şimşek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, kadınların hayatın her alanında fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil ettiğini belirtti.

Kadınların, sevgi ve hoşgörüyle yetiştirdikleri nesillerle geleceğin şekillendirilmesine en büyük katkıyı sunduklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu özel günde tüm kadınların toplumda hak ettiği yere gelmesini temenni ediyorum. Gerek Kurtuluş mücadelesinde gerekse Cumhuriyetimizin kuruluşunda kadınlarımızın yaptığı fedakarlıklar hala hafızalarımızdadır. Kadınlar, topraklarımızda hem toplumun hem ailenin temelidir. Bir anne, bir eş, bir evlat olarak kadın, toplumu dönüştüren ve istikamet verendir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım