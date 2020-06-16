AK Parti Muş İl Başkanı Yaktı'nın Bulanık ziyareti
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AK Parti Muş İl Başkanı Yaktı'nın Bulanık ziyareti

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Bulanık ilçesini ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

AK Parti Muş İl Başkanı Yaktı'nın Bulanık ziyareti
16.06.2020 20:11 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:48

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, Bulanık ilçesini ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

AK Parti Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut, belde belediye başkanları ve partililer tarafından karşılanan Yaktı, ilçe başkanlığına geçerek muhtarların sıkıntılarını dinledi.

Yaktı, burada yaptığı konuşmada, AK Parti'nin her zaman halkın yanında ve hizmetinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, dünya ülkeleri arasında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı en hazırlıklı ülke olduğunu kaydeden Yaktı, şöyle konuştu:

"Virüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, ailelerine başsağlığı diliyorum. Ülkemizde son bir haftada vaka sayıları artmaktadır. Bizde gerekli tedbirleri alıp sosyal mesafeye dikkat edelim. Ülkemiz sağlıkta en gözde ülkeler arasında yer almaktadır. 2002 yılından bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi sağlık alanında büyük hamleler yaptık. Şehir hastaneleri kurduk. Cumhurbaşkanımızın en büyük hayaliydi, o da gerçekleştirildi. Eğitim alanında çok güzel işler yaptık."

Bulanık'a da en iyi hizmetin gelmesi için çalıştıklarını belirten Yaktı, geçmiş dönemlere göre ilçede büyük değişimin yaşandığını kaydederek, bundan sonra da mahalle ve köylere hizmet götürmek için çaba göstereceklerini aktardı.

Yaktı daha sonra Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi'yi ziyaret etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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