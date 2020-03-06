AK Parti Muş İl Başkanı Yaktı'dan CHP'li Özkoç'a tepki

06.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 06.03.2020 13:26

AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Yaktı, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye'de kendi halkını katleden zalim bir rejime ve terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele verdiğini söyledi.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini ifade eden Yaktı, "Şehitlerimiz, gazilerimiz var. Bu vesileyle bir kez daha, Bahar Kalkanı Harekatında şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Engin Özkoç'un Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu sözlerini misliyle kendisine iade ediyoruz. Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA