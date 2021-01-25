AK Parti Muş İl Başkanı Avcı, mazbatasını aldı
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AK Parti Muş İl Başkanı Avcı, mazbatasını aldı

25.01.2021 20:29 | Son Güncelleme: 25.01.2021 20:32
AK Parti Muş İl Başkanı Avcı, mazbatasını aldı

Muş'ta geçen hafta düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde il başkanlığına seçilen İbrahim Avcı, mazbatasını aldı.

Muş'ta geçen hafta düzenlenen AK Parti 7. Olağan Kongresi'nde il başkanlığına seçilen İbrahim Avcı, mazbatasını aldı.

İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını alan Avcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, memlekete hizmet etmek için teşkilatla birlikte omuz omuza çalışacaklarını söyledi.

Genç bir kadro ile göreve geldiklerini belirten Avcı, "Partimizin ilkeleri doğrultusunda tüm ekibimizle AK Parti'nin çizgisinde yürümeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada Muş'u 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırma gayreti içinde olacağız. Bizi biz yapan değerlerimiz, davamız ve davamıza olan sarsılmaz bağlılığımızla büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Avcı'ya parti yöneticileri eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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