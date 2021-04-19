AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker, Kızılay'ın mobil aşevine konuk oldu

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker, Kızılay'ın mobil aşevine konuk olarak iftarlık dağıttı.

AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker, Kızılay'ın mobil aşevine konuk olarak iftarlık dağıttı.

Yeşildere Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Ülker, partisinin ilçe yönetim kurulu üyeleri ve Kızılay İl Başkanı Esra Özkoç ile iftarda yemek dağıtımına katıldı.

Ramazanda anlamlı programa öncülük eden Kızılay ekibini tebrik eden Ülker, "Rabbim sizlerin yardımcısı olsun. Yönetim kurulu üyelerimiz, mahalle başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımızla ramazan ayı boyunca tüm programlarda Kızılayımızın yanında olacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Yıldız