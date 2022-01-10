AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Ülker basın mensuplarıyla bir araya geldi

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Muratpaşa ilçesindeki Sevgi Çiftliği'nde düzenlenen programda konuşan Ülker, gece gündüz demeden sahada çalışan basın emekçilerinin zorlu çalışma şartları altında başarıyla görev yaptıklarını söyledi.

Ülker, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladığını dile getirdi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunan Ülker, Muratpaşa Belediyesinin Kırcami imar planına yönelik yaptığı referandumla ilgili görüşlerini paylaştı.

AK Parti olarak Kırcami Mahallesi'nde oturan vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Ülker, "Belediyemizin bir önceki meclis toplantısında Kırcami konusunda mecliste üyesi bulunan tüm partilerin temsilcilerinin bir araya geleceği bir komisyon kurulması için sözlü önerge verdik. Bu komisyonda Kırcami halkı, şehir planlamacıları, avukat ve mimarların da yer almasını, sözün tek ağızdan çıkmasını istedik." ifadelerini kullandı.

Muratpaşa Belediyesince ise bölge sakinlerinin katılımıyla referanduma gidilmesi yönünde karar alındığını hatırlatan Ülker, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımız kendi yetkisiyle referandum yaptı ve tüm sorumluluğu üzerine aldı. Bizler de Kırcami halkının her dönem olduğu gibi arkasında durmaya, desteklemeye devam ediyoruz. Bu süreçte plan yapma yetkisi Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyesinde ancak bizlere düşen bir sorumluluk varsa yerine getirmeye hazırız. Kırcami sorunu 30 yıldır devam ediyor. Bu sorunun çözüme kavuşması konusunda hükümetimizle ve milletvekillerimizle konunun çözümü noktasında köprü görevi yaparak destek olmaya her daim açığız."

Programa, İlçe Kadın Kolları Başkanı Nihal Ünal ve İlçe Gençlik Kolları Başkanı Batuhan Şahin ile İlçe Başkan Yardımcıları ve bazı meclis üyeleri de katıldı.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

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