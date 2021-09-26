AK Parti muhtarları dinledi

AK Parti Edremit İlçe Başkanlığı, Edremit'in 20 kırsal mahalle muhtarı ile kahvaltılı bir toplantıda bir araya gelerek, AK Partili Milletvekili Dr. Mustafa Canbey'in de katılımıyla mahallelerdeki sorunları dinledi.

AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu'nun öncülüğünde, ilçe başkanlığı tarafından kırsal mahalle muhtarları toplantısı gerçekleştirildi. Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, AK Parti İl Başkanlığı Edremit Koordinatörü Mücahit Genç ve Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı Hayati Uysal'ın da katıldığı toplantıda ilk olarak kahvaltı ikramı yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "Değerli kırsal mahalle muhtarlarımız, bugün burada sizlerin mahallelerinizde yaşadığı sorunları öğrenmek için toplandık. Milletvekilimiz Dr. Mustafa Canbey, AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Encümeni, Edremit Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Grup Sözcümüz ve AK Parti İlçe Başkan Yardımcımız Murat Tuna ve ben sorunlarınızı not alacağız ve çözümü noktasında hızlı bir şekilde çalışmalar yürüteceğiz. Katılımlarınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Umutlu'nun ardından konuşan Milletvekili Mustafa Canbey ise, "Kazdağları'nın eteklerinde bulunan kırsal mahallelerimiz ilimizin göz bebekleridir. Tüm kırsal mahallelerimizin muhtarlarını burada görmekten dolayı mutluyuz. Sizler mahallelerinizde yaşadığınız tüm sorunları bizlere anlatın ve bizler de çözümü noktasında adımlar atalım. Belli başlı kalıplaşmış sorunlardan zaten haber darız ve çözümleri için girişimlerimiz sürüyor. Büyükşehir Belediyemiz ve Edremit Belediyemizin temsilcisi olan Murat Tuna da aramızda ve AK Parti İlçe Başkanımız Ekrem Umutlu ile birlikte sizleri dinleyecektir. Toplantının hayırlar getirmesini temenni ediyor, AK Parti Edremit İlçe Başkanlığımıza teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Milletvekili Canbey'in ardından konuşan AK Partili Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Encümeni, Edremit Belediye Meclisi Cumhur İttifakı Grup Sözcüsü ve AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Murat Tuna da, kırsal mahalle muhtarlarının aktardığı sorun, istek ve önerilere cevap vererek üzerine düşeni yapma sözü verdi. Tuna, "Kırsal mahallelerimizden son zamanlarda su faturalarının yüksek olması, alt yapı, yol ve benzeri sorunlar gelmektedir. Bu sorunları Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, Edremit Belediyemize ve gerekli kamu kurum ve kuruluşlarına ileteceğiz ve çözümü noktasında takipçisi olacağız" dedi.

Edremit Muhtarlar Derneği Başkanı Hayati Uysal ise, toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu başta olmak üzere Milletvekili Dr. Mustafa Canbey ve Murat Tuna'ya teşekkür etti. Toplantıda, tüm kırsal mahalle muhtarları söz alarak sorunları, istek ve önerilerini dile getirdi. Kırsal mahalle muhtarları, "Uzun süredir kırsal mahalle muhtarlarının sorunlarını dinleyen başka bir siyasi parti olmadı. Milletvekilimiz Dr. Mustafa Canbey'in katılımından büyük mutluluk duyduk. Değerli vekilimiz kırsal mahallelerimizin sorunlarını yakından takip ediyor ve İlçe Başkanı Ekrem Umutlu ile Murat Tuna'yla birlikte çözümü noktasında çalışmalar yürütüyor. Hepsine teşekkür ediyoruz. Sorunlarımız belli. Bazılarının çözümleri zor olsa da gücünüzle çözeceğinize inanıyoruz" şeklinde sözler sarf etti.

Toplantının sonunda, tüm muhtarlar toplu halde hatıra fotoğrafı çektirdi. - BALIKESİR