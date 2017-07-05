AK Parti Muğla Milletvekili Öztürk Açıklaması

AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Bodrum'un katı atık sorununa ilişkin yapılan eleştirilere yönelik "Adalet yürüyüşlerinde zaman kaybedeceklerine gelsinler biraz Bodrum'a ve Muğla'ya hizmet etsinler." dedi.



AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, geçtiğimiz cumartesi günü yangın çıkan katı atık depolama alanında CHP Bodrum ilçe Başkanlığınca, adının da geçtiği, çeşitli eleştiriler içeren basın açıklamasının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.



Partisinin Bodrum ilçe teşkilat binasındaki basın toplantısında, Bodrum'un önemli bir yer ve Türkiye'nin reklamını tek başına yapan ilçelerden biri olduğuna belirten Öztürk, kimsenin Bodrum'a siyasi bakma lüksü bulunmadığını, yapılan açıklamayı talihsizlik olarak gördüğünü kaydetti.



Bodrum'un katı atık sorununun çözümünün Muğla Büyükşehir Belediyesince yapılması gerektiğine dikkati çeken Öztürk, "Öncelikle şunu söyleyeyim. Bu konuda bizden kimse yardım istemedi. Ben Bodrum'un hassasiyetleri konusunda Bodrum halkı ile beraber hareket ettim. Biz sözde çevreci değiliz. Bodrum'un yeşiline de denizine de sahip çıkmak istiyoruz. Çöplük sorunun çözülmesinde de destek vermek istiyoruz." diye konuştu.



Akdam mevkisindeki proje konusunda, 6 bin çam ağacının kesilmemesi için müdahil olduklarını ve "Başka araziler bulabilir miyiz?" diye görüş beyan ettiklerini kaydeden Öztürk, Milas ilçesinde katı atık depolama sahası için arazinin tahsisinde destek olduklarını anımsattı.



Milletvekili Öztürk, "Marmaris'te, Datça'da, Dalaman'da hepsinde CHP'li belediye var. Hepsinde çöp depolama tesisleri yapılmış ve destek olmuşuz. Akdam'da ağaçlar kesildi. Çevrecileri görmedim. Kimse karşı çıkmadı. Tesadüfen altından tarihi eser çıktı. Antik bir kent olduğunu ve çöplük yapılamayacağı söylendi. Bir milletvekili olarak 'bunu yok sayın, çöplük yapalım mı' demem lazımdı? Görmemezlikten mi gelelim?" diye konuştu.



Katı atık depolama sorununun giderilmesinde kendilerine engelmiş gibi davranıldığını savunan Öztürk, şunları söyledi:



"Bodrum'da 20-25 yıl önce konuştuğumuz meseleler halen konuşuluyor. Buranın meselesini çözecek olan Büyükşehir belediyedir. Sen denizi temizleme, çöpü toplama, suyu getirme, sonrada dön bir hedef tahtası bul, siyasi bir açıklama yap. Bodrum'un çöp problemini dahi çözmekten aciz kadroların bir an önce çıkıp halka hesap vermesi lazım. Çünkü o yüzden oy istediler."



Yeşili ve doğayı katledenlerin kendilerine hesap sormaya çalıştığını öne süren Öztürk, sözlerine şöyle devam etti:



"Önlerine baksınlar. Adalet yürüyüşlerinde zaman kaybedeceklerine gelsinler biraz Bodrum'a ve Muğla'ya hizmet etsinler. Asıl bu millet onlara Bodrum'a, Muğla'ya hizmet etsin diye oy verdi. Onlara, terör örgütü PKK'nın arka bahçesi olan, PKK ile beraber aynı yolda yürüyen HDP ile beraber aynı yürüyüşte boy göstersinler, kol kola girsinler diye oy vermedi. Madem siyaset yapıyorsanız, yürüyecekseniz 15 Temmuz geliyor. FETÖ'cü hainlere karşı beraber yürüyelim."