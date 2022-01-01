Ak Parti Muğla Milletvekili Gökcan, yeni yıla 112 Acil Çağrı Merkezi'nde girdi

MUĞLA (İHA) - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, yeni yıla dakikalar kala Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, yeni yılı Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'nde karşıladı. Milletvekili Gökcan, çağrı merkezi çalışanlarının yeni yılını kutlayarak, pandemi sürecinde ve Muğla'da yaşanan orman yangınları sürecindeki özverili çalışmaları için teşekkür etti. Gökcan, yeni yıl pastasını 112 Acil Çağrı Merkezi'nin kadın çalışanları ile birlikte kesti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, "Yılda yaklaşık 1.5 milyon çağrıyı cevaplayan 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına Muğlalı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Yeni yılınız kutlu olsun" dedi.

Yeni yılın ilk çağrısını Gökcan cevapladı

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, yeni yılın ilk dakikalarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Marmaris'ten gelen çağrıya cevap verdi. Marmaris 1 Nolu 112 Acil Ambulans Servisi'nde görev yapan Dr. Adem Mama, ambulanslarının önüne park eden bir araç nedeniyle vakaya çıkamadıklarını ifade ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Milletvekili Gökcan, çağrısını cevapladığı doktorun talebini emniyet birimlerine aktararak aracın kısa zaman içinde ambulansın önünden çekilmesini sağladı.

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini ifade ederek Muğlalılara seslendi. Gökcan, "Muğla'lı hemşehrilerimizden isteğim, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul etmesinler ve geçiş önceliği olan ambulanslara trafikte mutlaka yardımcı olsunlar. İnsan hayatını kurtarmak için zamanla yarışan tüm sağlık çalışanlarımızın yeni yılını kutluyor ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MUĞLA