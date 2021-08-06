AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, yangın bölgesinde açıklamada bulundu Açıklaması
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AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, yangın bölgesinde açıklamada bulundu Açıklaması

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, yangın bölgesinde açıklamada bulundu Açıklaması
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, havada uçak, helikopter göremeyen ya da görmek istemeyen muhalefetin kafasını kaldırıp gökyüzüne bakması gerektiğini belirtti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, havada uçak, helikopter göremeyen ya da görmek istemeyen muhalefetin kafasını kaldırıp gökyüzüne bakması gerektiğini belirtti.

Gökcan, Menteşe ilçesine orman yangının sürdüğü Kozağaç Mahallesi'nde düzenlediği toplantıda, yangın çıktığı ilk saatten itibaren yoğun bir müdahale yapıldığını söyledi.

Yangının çıktığı ilk saatten itibaren sahada olduklarını belirten Gökcan, 10 bin personel, 2 bin araç ile yangınla mücadele edildiğini dile getirdi.

Gönüllü vatandaşlarında yardımcı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Türkiye seferber oldu. Devlet, millet kaynaşması ve işbirliğiyle bu yangınların da üstesinden gelecek güce sahibiz. Tek bir hemşerimiz dahi mağdur etmedik, etmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın yaralarını en hızlı biçimde saracağız. Yanan tüm alanlarımız en hızlı biçimde ağaçlandırılacak. Bazı sorumsuz muhalif siyasetçiler veya sosyal medya silahşörleri yanan alanların imara açılacağı, oteller yapılacağı yalanına sarılıyor. Onların söylediği yalanları yüzlerine çarpacağız. Onları yine utandıracağız. Yanan alanların imara açılacağı veya rant sağlanacağı gibi iddialar asılsız, yalan ve maksatlı açıklamalardır. Yanan tüm alanlarımızı hızlıca ağaçlandıracağız. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde vatan topraklarımızı fidanlarla buluşturduk, buluşturmaya da devam edeceğiz."

Yangına yoğun şekilde havadan da müdahale edildiğine dikkati çeken Gökcan, "Havada uçak, helikopter göremeyen ve görmek istemeyen muhalefet kafasını kaldırıp gökyüzüne baksın. Göremiyorsa göz doktoruna gitsin. Provakatif açıklamalar akıl tutulmasıdır. Hayatlarını tehlikeye atan orman teşkilatımıza ve bu uğurda hayatını kaybeden Şahin kardeşimize hakarettir. " diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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