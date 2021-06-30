AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Marmaris'te yanan alanın ağaçlandırılacağını bildirdi Açıklaması
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AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Marmaris'te yanan alanın ağaçlandırılacağını bildirdi Açıklaması

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Marmaris'te yanan alanın ağaçlandırılacağını bildirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Marmaris'teki yanan ormanlık alanın ivedilikle ağaçlandırılacağını bildirdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Marmaris'teki yanan ormanlık alanın ivedilikle ağaçlandırılacağını bildirdi.

Gökcan, yazılı açıklamasında, Marmaris'te yanan alanların imara açılacağı veya rant sağlanacağı iddialarının asılsız olduğunu vurguladı.

Yangının başladığı ilk andan itibaren üzerinde hassasiyetle durduklarını ve çalışmaları an be an takip ettiklerini belirten Gökcan, açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ile sürekli temas halinde olduk. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile de koordineli bir şekilde söndürme çalışmalarını takip ettik. Maalesef, 'akıllı yangınlar' diyen, 'ranta çevrilecek' diyen, 'otel yapılacak' diyen siyasetçiler var. Onlara diyoruz ki, bugüne kadar yanan hiç bir orman alanını imara açmadık, açmayacağız ve açtırmayacağız da. Bir metrekaresine dahi dokundurtmayacağız. Yanan alanların imara açılması ya da başka herhangi bir faydalanma söz konusu değildir ve asla da olamaz. Bu böyle biline. Ağaçlandırma çalışmalarına da ivedilikle başlayacağız. Marmaris'imizi yine eski ormanlık alanına kavuşturacağız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde topraklarımızı fidanla buluşturduk ve buluşturmaya da devam edeceğiz."

Gökcan, açıklamasında, yangına müdahale sırasında şehit olan Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü Beldibi İlk Müdahale Ekibinde görevli Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve orman teşkilatına da başsağlığı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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