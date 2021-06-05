AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, İdyma Antik Kenti kazı çalışmalarını yerinde inceledi
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AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, İdyma Antik Kenti kazı çalışmalarını yerinde inceledi

AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, İdyma Antik Kenti kazı çalışmalarını yerinde inceledi
Anadolu Ajansı / Osman Akça - Haberler | Güncel

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ula ilçesindeki İdyma kazı alanını ziyaret etti.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Ula ilçesindeki İdyma kazı alanını ziyaret etti.

Gökcan, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler ve AK Parti İlçe Başkanı Özer Yılmaz'ın da hazır bulunduğu ziyarette, kazı başkanı Doç. Dr. Abdulkadir Baran ve yardımcısı Dr. Nil Dirlik'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gökcan, burada yaptığı açıklamada, Muğla'nın turizm ve tarım şehri olduğu kadar tarihi ve arkeolojik anlamda önemli bir tarihi geçmişi olduğuna dikkati çekti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret ettiğini, Muğla turizmini ve kentte devam eden kazı çalışmalarını konuştuklarını belirten Gökcan, İdyma Antik Kenti kazı çalışmaları bittiği zaman Sakin Kent Akyaka'nın doğal güzelliklerinin yanı sıra, sahip olduğu tarihi ve kültürel zenginliklerle de turizmde önemli bir merkez haline geleceğini vurguladı.

Başkan Türkler ise bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini göstermek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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