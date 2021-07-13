AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan'dan Akşener'in "akıllı yangın" iddiasına tepki Açıklaması

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Marmaris'teki orman yangınını, "akıllı yangın" olarak niteleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstererek, "Bir vatan evladının görev şehidi olduğu orman yangınını, 'akıllı yangın' olarak nitelemek akıl tutulmasıdır.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Marmaris'teki orman yangınını, "akıllı yangın" olarak niteleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki göstererek, "Bir vatan evladının görev şehidi olduğu orman yangınını, 'akıllı yangın' olarak nitelemek akıl tutulmasıdır." dedi.

Gökcan, Mecliste, beraberinde AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir ile düzenlediği basın toplantısında, Muğla'nın yüzde 68'inin, yangınlara karşı birinci derece hassas ormanlardan oluştuğunu söyledi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün, orman yangınlarıyla hem havadan hem de karadan, teknolojinin son imkanlarını kullanarak mücadele ettiğini dile getiren Gökcan, Marmaris'te 27 Haziran'da, oteller ile yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangının, aynı gün ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını hatırlattı.

Yangının, yaklaşık 35 hektar alanda etkili olduğunu ifade eden Gökcan, "Yangına müdahalede geç kalınmadı. 11 yangın söndürme helikopteri ile erken ve etkili müdahalenin sonucu olarak çok tehlikeli olabilecek bir yangın kısa sürede kontrol altına alındı." diye konuştu.

Marmaris'teki orman yangınına müdahale sırasında şehit olan Orman İşletme Müdürlüğü Personeli Görkem Hasdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı dileyen Gökcan, Marmaris'te yanan alanın ağaçlandırılarak, buraya anısının yaşatılması için Hasdemir'in adının verileceğini söyledi.

Marmaris'te yanan bölgede hızla ağaçlandırma çalışması başlatıldığını belirten Gökcan, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde, Marmaris'te vatandaşlarımızın katılımı ile yanan bölgeye 30 bin kızılçam ve servi fidanı dikeceğiz. Fidan dikimine uygun olmayan yerlere tohumlama yapacağız." dedi.

Marmaris'teki orman yangınını, "akıllı yangın" olarak niteleyen İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tepki gösteren Gökcan, bu iddiayı yalanladı.

Yangının çıkış nedeninin, ilk tespitlere göre enerji nakil hatlarından kaynaklandığını aktaran Gökcan, şöyle konuştu:

"Yangın raporunun sonucunu dahi beklemeden yapılan bu mesnetsiz açıklamalar toplumun her kesimini ve özellikle orman teşkilatını derinden üzdü. Bir vatan evladının görev şehidi olduğu orman yangınını, 'akıllı yangın' olarak nitelemek akıl tutulmasıdır, bölge insanına hakarettir. Gerçek dışı, akıl ve mantığın kabul etmediği bu söylemler aynı zamanda orman yangınlarıyla mücadeleyi, vatan savunması bilinciyle yapan 182 yıllık orman teşkilatına ve orman şehitlerine büyük saygısızlıktır. Yanan alanların imara açılacağı veya rant sağlanacağı gibi iddialar da asılsız, yalan ve maksatlıdır. Bugüne kadar yanan hiçbir orman alanını imara açmadık, açmayacağız ve açtırmayacağız. Bu çirkin söylemde bulunanlara bir çağrımız var; gelin, Marmaris'i birlikte ağaçlandıralım."

Gökcan, Muğla'da son 10 yılda meydana gelen orman yangınlarında 3 bin 970 hektar alanın zarar gördüğünü, bu yangınlarda yanan alanlara 2 milyon fidan dikildiğini ve 32 ton tohum takviyesi yapıldığını kaydetti.???????

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu