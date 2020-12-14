AK Parti Muğla Milletvekili Demir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
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AK Parti Muğla Milletvekili Demir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

14.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:34
AK Parti Muğla Milletvekili Demir'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Milletvekili Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, TBMM'de bütçe görüşmelerinin devam ettiği sırada yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirtti.

Genel durumunun iyi olduğunu ve evde izole durumda bulunduğunu kaydeden Demir, "Bu süreçte sizlerden gelecek telefonlara yanıt veremeyeceğim. Mümkün oldukça yazılı mesajla iletişim kurmanızı rica ediyorum. Sizlerden dua bekliyor, hepinize sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Rıza Akkır

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