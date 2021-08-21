AK Parti Muğla Milletvekili Demir'den, Marmaris'te yangından etkilenenlere ziyaret

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Marmaris'te çıkan yangından etkilenen vatandaşları ziyarette bulundu.

AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Marmaris'te çıkan yangından etkilenen vatandaşları ziyarette bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, İlçe Mali ve İdari İşler Başkanı İsmail Güleryüz, İlçe Teşkilat Başkan Yardımcısı Kazım Akgün, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşegül Uslu Töredi ve partililerin eşlik ettiği Demir, yangının ardından bir dizi temasta bulunmak ve vatandaşın dertlerini dinlemek için ilçeye geldi.

Marmaris Kızılay Birgül Gökmen Kan Merkezi ve Marmaris Şubesini ziyaret eden Demir ve partililer, yangınlar sırasında sağladıkları özverili destek için görevlilere ve gönüllülere teşekkür etti.

Demir, yangın bölgesindeki incelemeleri sırasında Kazandere bölgesindeki dere ıslahı ve köprü yapımı işleri için Devlet Su İşleri Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileriyle görüştü.

Buradan Hisarönü Mahallesi'ne geçen Demir, yangın bölgesindeki zararlarla ilgili vatandaşlardan bilgi aldı.

Yapımı devam eden ev ve ahırların en kısa zamanda tamamlanacağını, vatandaşın mağdur olmaması için çalıştıklarını belirten Demir, ayrıca Değirmenyanı Cami karşısındaki eski okulun bulunduğu alana çok amaçlı bir salon yapılması için İl Milli Eğitim Müdürü ile görüştü.

Demir, Hisarönü'ndeki sağlık ocağının yükünü azaltmak için İl Sağlık Müdürü ile de görüşerek bölgeye bir 112 Acil Merkezi kurulması sözünü aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı