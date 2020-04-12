AK Parti Muğla İl Başkanlığından Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'e "gazete dağıtma eleştirisi"
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Cumhuriyet Halk Partisi, Osman Gürün, AK Parti, Muğla, Politika

AK Parti Muğla İl Başkanlığından Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'e "gazete dağıtma eleştirisi"

AK Parti Muğla İl Başkanlığı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü, CHP'li belediyeler aracılığıyla halka Sözcü gazetesi dağıtıldığı gerekçesiyle eleştirdi.

12.04.2020 23:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 23:18
AK Parti Muğla İl Başkanlığından Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'e

AK Parti Muğla İl Başkanlığı, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü, CHP'li belediyeler aracılığıyla halka Sözcü gazetesi dağıtıldığı gerekçesiyle eleştirdi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün'ün öncülüğü ve bizzat katılımıyla Menteşe, Milas ve Marmaris gibi CHP'li belediyeler aracılığıyla Sözcü gazetesinin dağıtımının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözcü gazetesinin dağıtımının yapılması, hemşehrilerimizin sağlıklarıyla ilgili endişe yaşadıkları bu ortamı fırsat bilerek bundan faydalanmaya çalışan ucuz bir siyasi reklam kampanyasına dönüşmüştür.

Farklı siyasi görüşten onlarca basılı yayın varken tek tipleşmeyi çağrıştıran bu anlayış, hem yerel basını hem de diğer ulusal basında çıkan yayınları ötekileştirmiştir. Burada bu işin sponsoru kimdir kısmı ve kamu kaynaklarının kullanılıp kullanılmadığı da büyük bir soru işaretidir."

Vatandaşların sağlığı için sokağa çıkma yasağının uygulamaya konulduğu belirtilen açıklamada, "Bu dönemi bile siyasete alet ederek yandaş medya ve malum zihniyeti dayatma adına belediye bütçelerini çarçur eden bu skandal uygulamayı, CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve bu uygulamaya katılan diğer CHP ilçe belediye başkanları nezdinde şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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