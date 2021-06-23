AK Parti Muğla İl Başkanı Mete'den MDTO Başkanı Bağlı'nın iddialarına ilişkin açıklama
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AK Parti Muğla İl Başkanı Mete'den MDTO Başkanı Bağlı'nın iddialarına ilişkin açıklama

AK Parti Muğla İl Başkanı Mete'den MDTO Başkanı Bağlı'nın iddialarına ilişkin açıklama
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Politika

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, partisinin Marmaris İlçe Başkan Yardımcısının kiraladığı tur teknesini ilçede usulsüz çalıştırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, partisinin Marmaris İlçe Başkan Yardımcısının kiraladığı tur teknesini ilçede usulsüz çalıştırdığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

AK Parti Marmaris İlçe Başkanlığında basın toplantısı düzenleyen Mete, Marmaris Deniz Ticaret Odası (MDTO) Başkanı Halil Bağlı'nın beraberindeki bazı oda başkanları ile düzenlediği basın toplantısında partisini hedef aldığını savundu.

Buna üzüldüğünü dile getiren Mete, "Temsil ettiğim partinin adı geçirilerek, tur teknesi kiralayarak işleten İlçe Başkan Yardımcımızın adı haksız şekilde usulsüzlük ve rant iddialarına konu edilmiştir. Adında adalet yazılı partimizin böyle bir durumun içinde olması söz konusu değildir." diye konuştu.

Açıklamayı yapan oda başkanı ile görüştüğünü dile getiren Mete, "Deniz turizmine katkı sunan, ekmek kavgası veren bir kişinin partimizin adını zikrederek, 'İlçe Başkan Yardımcısı siyasi konumunu kullanarak rant sağlıyor' iması yapması Oda Başkanına yakışmadı." ifadesini kullandı.

Siyasi ayrım yapmaksızın bölgelerine hizmet ettiklerini dile getiren Mete, "Her siyasi görüşün talebini yasalar çerçevesinde sahipleniyoruz ve gereğini yapıyoruz. Bulunduğum makamda siyasi görüşü ne olursa olsun, tüm bölgenin sorunlarını gidermek için çalışan bir kardeşinizim." dedi.

Oda başkanlarının da kendisine günün her saatinde ulaşabildiğini aktaran Mete, şunları kaydetti:

"Bireysel meseleleri ön plana çıkartmak yerine üyelerinin genel sorunlarını çözme eğiliminde olsunlar. Kayıkçı kavgasını andıran, kişisel menfaatleri ön plana çıkartan, birilerinin ekmeğiyle oynayan konuları gündeme getirmesinler. 'Onun teknesi, bunun teknesi çalışmasın' diye kurumları töhmet altında bırakmak bir oda başkanının yapması gereken en son hareket olmalı. Deniz Ticaret Odası başkanını yaptığı açıklamadan dolayı kınıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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AK Parti Muğla İl Başkanı Mete'den MDTO Başkanı Bağlı'nın iddialarına ilişkin açıklama - Haberler
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