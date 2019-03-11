AK Parti Muğla Büyükşehir Adayı Dr. Hıdır'dan Büyükşehir Yönetimine Eleştri

AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, Cumhur İttifakı'nın Köyceğiz Seçim Bürosu açılışına katıldı.

Hıdır, açılışta yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nı bozmaya hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Büyükşehir'in Muğla'ya yaptığı yatırımların yeterli olmadığını savunan Hıdır; "Vatandaşımızın işi, aşı gelişmeli, tarımını üretim artışıyla genişletmeli ve dünya markası haline getirmeli. Turizmi 13 ilçemizin tamamına yayarak, sezonu uzatabilmeli. Bunları yapmak için önce bilgi ve tecrübe gerekir. Arkasında hizmet kervanı olması gerekir. Ak Parti'nin hizmet kervanı gibi. Tek başına bu işler olmaz. Ben yaparım diyen yalan söyler. Analizimizi iyi yapalım." diye konuştu.

"Muğla'yı 1 Milyara yakın bütçe ile yönetemedin"

Hiç kimsenin Mustafa Kemal Atatürk gibi ortak değerler üzerinden siyaset yapmaması gerektiğinin altını çizen Belediye Başkan Adayı Hıdır; "Köşeye sıkışınca ödenek verilmedi diyorlar. Sayın Osman Gürün hiç kaçamak yollara sapma Muğla'yı 1 Milyara yakın bütçenle yönetemedin. Ne yaptın, kendi Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanların ile kavga ettin. İlçelere gidemedin. Muğla'yı nasıl yöneteceksin. Mustafa Kemal'in partisindenim dedik mi, Mustafa Kemal'in askerleriyiz dedik mi. Oylar cepte diye düşünüyor. Öyle yağma yok. Bu millet uyandı. Hiç kimse ortak değerlerimiz üzerinden siyaset yapmasın. Eğer, Atatürk'ün askeri olduğunu iddia ediyorsan. Onun muasır medeniyetler seviyesine çıkma gayretinde kaç adım attın. Maalesef gırtlağına kadar borç içinde. Önümüzdeki 5 yıl Osman Gürün'ün yatırım yapmasına, belediyelere yardım yapmasına, projelerini hayata geçirmesine imkan yok. Diğer adaylarında yok. Ekipleri yok, paraları da yok, para istemeye cesaretleri de yok." dedi.

Deniz kirliliğine dikkat çeken Hıdır, kanalizasyon ve atık su artırma tesislerinin önemine değindi.

Belediye Başkan Adayı Hıdır; "31 Mart'tan sonra Muğla'mız için Ak Parti ile bahar olacak. Gizli ittifakçılarla değildi. Ak Parti ile Muğla'ya yeni güneş doğacak. Köyceğiz Belediye Başkanımızın şimdiye kadar yaptıklarına Büyükşehir'in zerre katkısı yok. Kimin var, iktidar Milletvekillerimizin var. Seçim sonuçlarını ellerine alıyorlar. Ak Partili köylere hizmet yok. CHP'li köylere hizmet çok. Senin bölücülerden ne farkın kaldı. Farkında yok zaten ittifak halindesiniz. Benim milletimin basireti kuyumcu kantarından daha hassastır. Milli idarenin çıkmasına gayret etmemiz lazım." şeklinde konuştu.

"İlçe belediyelerinin ödeneklerini kısıtlamayacağım"

Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği takdirde kanunların izin verdiği çerçevede ilçelerin ödeneklerini kısıtlamayacağını belirten Hıdır, sözlerini şöyle sürdürdü; "Osman Gürün'ün Fethiye, Marmaris, Bodrum, Ortaca'ya yaptığı gibi paraları kasada tutmayacağım. Millete hizmet lazım. Sularımız yok. Yetersiz olan köylere yeni kaynak bulacağız. Şehir için yollarımızı yeniden asfaltlayacağız, parke yapacağız. Yeşil alanlarımızı koruyacağız. Betonlaşmaya izin vermeyeceğiz. Büyükşehir yapacağı rutin hizmetlerin yanı sıra her bölgemizin ayrı ayrı turizm faaliyetlerine katkıda bulunacak."

Hıdır, Muğla'yı tarımda marka şehir haline getireceklerini de sözlerine ekledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA