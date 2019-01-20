AK Parti Muğla Adayları Tanıtıldı

Ak Parti'nin Muğla ve ilçelerindeki Belediye Başkan adayları düzenlenen törenle tanıtıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısına AK Parti MKYK Üyesi İstanbul Milletvekili Markar Eseyan, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Antalya Milletvekilleri Abdurrahman Arıcı ve İbrahim Aydın, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz ve çok sayıda AK Partili ve MHP'li katıldı. Toplantıda, Cumhur İttifakı'nın Muğla'nın 11 ilçesinde AK Parti'den, 2 ilçesinde ise MHP'den aday gösterdiği belirtildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, seçimlerin hazırlığını uzun süredir yaptıklarını söyledi.

Mete, gece gündüz demeden çalışarak Muğla'nın tüm ilçelerini AK belediyecilikle tanıştıracaklarını belirtip, İnanıyorum ki Muğla 81 ile örnek olacaktır. Cumhur İttifakı ile birlik ve beraberliğin yaşandığı bir olarak bütün gönülleri kazanacağız. Muğla'da gönülleri fethederek bu seçimi galibi olacağız dedi.

AK Parti'nin Muğla'ya kazandırdığı hizmetleri anlatan Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Amacımız, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimize hizmet etmek. Bu yerel seçimlerde partimizi ve ittifakımızı en iyi şekilde taşımak. Hiçbir siyasi düşünceye bakmaksızın vatandaşlarımızın gönüllerini kazanmak. Biz yıllardır milletimizin efendisi değil hizmetkarı olduk böyle de devam edeceği diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili MKYK Üyesi Markar Esayan, Anadolu coğrafyasının çok zorlu bir coğrafya olduğunu söyledi.

Bu coğrafyanın kaderinin hiçbir zaman değişmeyeceğine vurgu yapan Eseyan, Bu coğrafyada Kurtuluş Savaşı'ndan sonraki en ciddi sınamayı birlikte yaşadık. 2013 yılının başından beri yaşadığımız ve darbe girişimiyle de süren süreci hatırlayın. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliği ve aziz şehitlerimiz sayesinde 15 Temmuz gecesi yaşadığımız duyguları tekrar bir hatırlayın. Ben hiç unutmayacağım o duyguları. O hain darbeciler, bu ülkenin halkına, bayrağına ve bağımsızlığına kastettiğinde sokağa inenler sizlersiniz. Sevdiklerinizle helalleşip en sevdiğiniz ülkeniz için şehit olmak için sokağa çıkanların topluluğudur bu. Hepinizden Allah razı olsun diye konuştu.

Eseyan, bu coğrafyada yaşayanların her dönemde devletine sahip çıktığının altını çizerek, şöyle devam etti

17-25 Aralık süreci bir yargı darbesiydi. Ondan sonraki yerel seçimlerde biz sadece belediye başkanlarını mı seçmiştik Partiye mi oy verdik Hayır, biz bağımsızlığımız, milli irademizi ve onurumuzu koruduk. Bu onuru koruyan Recep Tayyip Erdoğan'ı koruduk. Biz aynı zamanda ülkemizin bekasını da koruduk. O yüzden bu seçimler çok önemlidir. Cumhur İttifakı çok önemli. Bütün dünyanın gözü bu ittifakın üzerindedir. Bu ittifak ülkenin kaderini belirlediği gibi aynı zamanda bölgenin de kaderini belirleyen bir ittifaktır. Dolayısıyla milletin kurduğu bir ittifaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatını iletmekle görevlendirildim. Bu ittifaka zarar vermeye çalışanlar bizden değildir. Bu konuda çok hassas olduğumuzu da söylemek istiyorum.

Eseyan, konuşmasının ardından AK Parti'nin ve MHP'nin belediye başkan adayları ile Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıkladı.

AK Parti'nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Nil Hıdır oldu.

AK Parti'nin Muğla'nın ilçelerindeki adayları ise şöyle

Tahir Ateş (Bodrum), Muhammet Karakuş (Dalaman), Muhittin Kayabaş (Fethiye), Mehmet Demir (Kavaklıdere), Kamil Ceylan (Köyceğiz), Serkan Yazıcı (Marmaris), Gültekin Akça (Menteşe), Barış Saylak (Milas), Yakup Otgöz (Seydikemer), İsmail Akkaya (Ula), Mustafa Toksöz (Yatağan)

AK Parti Datça ve Ortaca ilçelerinde ise Cumhur İttifakı'nın adayları olan Feyzullah Gülada ve Recep Güneş'i destekleyecek.

Kaynak: DHA