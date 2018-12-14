AK Parti Mudanya'ya Kadın Eli
AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Dr. Ahmet Murat Ünal'ın belediye başkan aday adaylığı için istifa etmesinin ardından yerine Avukat İnci Söğütlü getirildi.
AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Dr. Ahmet Murat Ünal'ın belediye başkan aday adaylığı için istifa etmesinin ardından yerine Avukat İnci Söğütlü getirildi.
Dr. Ahmet Murat Ünal'dan boşalan Mudanya AK Parti İlçe Başkanlığına sürpriz bir atama yapıldı. Genel Merkez Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve İl Başkanlığının kararları doğrultusunda, AK Parti İlçe Seçim İşleri Başkanı 29 yaşında Avukat İnci Söğütlü ilçe teşkilatının başına getirildi. - BURSA