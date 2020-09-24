Ak Parti Mudanya'da son dakika adayı Sinan Şentürk
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Ak Parti Mudanya'da son dakika adayı Sinan Şentürk

24.09.2020 16:52 | Son Güncelleme: 24.09.2020 16:56
Ak Parti Mudanya'da son dakika adayı Sinan Şentürk

Ak Parti'de bir dönem ilçe yöneticiliğinin yanı sıra belediye başkan aday adaylığı bulunan Sinan Şentürk, partisinin 26 Eylül'de gerçekleştirecek olan 7. Olağan Genel Kurulu'nda Mudanya İlçe Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Ak Parti'de bir dönem ilçe yöneticiliğinin yanı sıra belediye başkan aday adaylığı bulunan Sinan Şentürk, partisinin 26 Eylül'de gerçekleştirecek olan 7. Olağan Genel Kurulu'nda Mudanya İlçe Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

Bursa'da 7. Olağan Genel Kurulu'nu sürecini pandemi dolayısıyla erteleyen Ak Parti, Mudanya İlçe Başkanlığı için 26 Eylül'de seçimli genel kurulunu yapmaya hazırlanıyor. Mevcut İlçe Başkanı İnci Söğütlü'nün yeniden aday olacağı kongreye, partide bir dönem yöneticilik ve çeşitli kademelerde görev alan Sinan Şentürk de talip oldu.

"Reis'e yük olmak için değil, Reis'in yükünü azaltmak için adayım" diyen Sinan Şentürk, görülen lüzum üzerine yola çıktıklarını söyledi. "Meşveret eden mahrum kalmaz, istişare eden pişman olmaz düsturuyla yola koyulduklarını ifade eden Şentürk, Mudanya'da eksik gördükleri bazı şeyler için aday olduklarını belirtti.

"Bizim derdimiz belli! Doğru bildiğimiz bu yolda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yük olmak için değil yükünü hafifletmek istiyoruz" diyen Şentürk, "Reis, nasıl olsa oyları alıyor mantığında değiliz. Hele ki, parti teşkilatını idare edelim düşüncesinde hiç değiliz. Mudanya'da amacımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve partimize bir oy kazandırabilmektir. Derdimiz genç ve dinamik bir kadro ile sadece genel politikalar ve Genel Başkanımız Erdoğan'ın politikalarına destek niteliğinde çalışarak, üreterek ve halkın taleplerini dikkate alarak, iş bitirici bir teşkilat ile Mudanya'yı yeniden AK Parti ile buluşturmak ve ilçemizdeki seçimi alarak Reis'e destek olmaktır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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