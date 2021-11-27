AK Parti Mudanya'da değişim zamanı

Mudanya Ak Parti İlçe Teşkilatı, Başkan İnci Söğütlü'nün sağlık sorunları sebebiyle istifa ederken, Mudanya AK Parti İlçe Teşkilatı yeni yönetiminin önümüzdeki günlerde açıklık kazanacak.

Mudanya AK Parti İlçe Teşkilatı, Başkan İnci Söğütlü'nün sağlık sorunları ve yeterli faaliyet gösterememeleri sebebiyle, AK Parti Osmaniye Milletvekili ve Marmara bölge sorumlusu İsmail Kaya tarafından istifaları istendi.

İstifaların ardından eski AK Parti Başkanı Av. İnci Söğütlü yaptığı açıklamada, "2018 aralık ayından beri ifa etmiş olduğum AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı görevimden Genel Merkezi'miz ile yapmış olduğumuz istişareler neticesinde, sağlık sorunlarım nedeni ile istifa etme kararı almış bulunmaktayız. Gençlere ve kadınlara olan inancı ile bu kutsal görevi bana tevdi eden başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, desteklerini hiçbir zaman benden esirgemeyen şimdi olduğu gibi her daim yanımızda olan davasında hizmette bizlere örnek olan Genel Merkez Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'e, Bölge Koordinatörümüz Mustafa Köse'ye en derin şükranlarımı sunuyorum.

Başkanlığı döneminde kadrolarında görev yaptığım önceki dönem İl Başkanımız MKYK üyemiz Ayhan Salman'a, mevcut İl Başkanımız Davut Gürkan'a, İl Koordinatörümüz Osmaniye Milletvekilimiz İsmail Kaya'ya teşekkür ediyorum.

Bu bir bayrak yarışıdır ve asla son değildir. Partime hizmet yolunda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz için her daim hazır olduğumu bildirmek isterim. İlçe Başkanlığımızda birlikte yol yürüdüğüm gece gündüz demeden çalışan fedakar yol arkadaşlarım ve kıymetli yöneticilerime teşekkür ediyorum. Rabbim hepinizden razı olsun" diye konuştu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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