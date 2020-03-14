AK Parti, MKYK ve MYK toplantılarını erteledi
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Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Güncel

AK Parti, MKYK ve MYK toplantılarını erteledi

AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.

14.03.2020 19:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:32
AK Parti, MKYK ve MYK toplantılarını erteledi

AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.

AK Parti'den yapılan açıklamada, "Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

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