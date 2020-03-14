AK Parti MKYK ve MYK toplantıları ertelendi
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Merkez Yürütme Kurulu, AK Parti, Politika

AK Parti MKYK ve MYK toplantıları ertelendi

AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.

14.03.2020 17:58 | Son Güncelleme: 14.03.2020 17:58
AK Parti MKYK ve MYK toplantıları ertelendi

AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.

AK Parti'den yapılan duyuruda, "Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi. 


Kaynak: DHA

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