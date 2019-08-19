19.08.2019 13:01

AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur ile AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan'ın içinde bulunduğu otomobil kaza yaptı. Edinilen ilk bilgiye göre, milletvekillerinin tedavileri için Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldığı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA