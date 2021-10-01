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AK Parti MKYK Üyesi Tayyar, İslahiye'de okul açılışına katıldı

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
AK Parti MKYK Üyesi Tayyar, İslahiye'de okul açılışına katıldı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde özel bir okulun açılışına katıldı.

GAZİANTEP (AA) - AK Parti Merkez Karar Ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde özel bir okulun açılışına katıldı.

Atatürk Mahallesi'nde eğitim öğretime başlayan özel Final Okulları İslahiye Kampüsü'nde açılış töreni yapıldı.

Törene, AK Parti MKYK Üyesi Tayyar, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, Final Okulları İslahiye Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Köse, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Tayyar, ilçede AK Parti iktidarı döneminde en önemli yatırımının başında Fen Lisesi'nin geldiğine dikkati çekerek "20 yıldır iktidardasınız bu bölgeye ne yaptınız?' diye sorsalar çok şeyi sayarım ama birinci sıraya Fen Lisesi'ni koyarım." diye konuştu.

Tayyar, okulun bölgeye hayırlı olmasını diledi.

İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu da 2020-2021 eğitim öğretim yılına 19 bin öğrenci ve 94 eğitim kurumuyla başladıklarını belirterek eğitime yatırım yapan aileye teşekkür etti.

Final Okulları İslahiye Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Köse ise ilçede, anaokulu, ilkokul, ortaokul, Anadolu ve Fen Lisesi kademelerinde ilk kampus olmalarının gururunu yaşadıklarını belirtti.

Anasınıfı öğrencilerinin gösterileri ve okunan duaların ardından okulun açılış kurdelesi kesildi.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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