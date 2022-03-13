AK Parti MKYK Üyesi Şaziye Gündüz, Bulanık'ta partililerle bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti MKYK Üyesi Şaziye Gündüz, Bulanık'ta partililerle bir araya geldi

AA - Galip Kılınç - Güncel
 - Güncelleme:
AK Parti MKYK Üyesi Şaziye Gündüz, Bulanık'ta partililerle bir araya geldi

AK Parti MKYK üyesi Şaziye Gündüz, partisinin Bulanık İlçe Başkanlığınca düzenlenen Dayanışma Meclisi toplantısına katıldı.

BULANIK, MUŞ (AA) - Ak Parti MKYK üyesi Şaziye Gündüz, partisinin Bulanık İlçe Başkanlığınca düzenlenen Dayanışma Meclisi toplantısına katıldı.

Gündüz, AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı, Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut ile birlikte partililerle bir araya geldi.

Bulanık Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Gündüz, 2023 yılının çok önemli olduğunu söyledi.

Bu nedenle birlik olmaları gerektiğini aktaran Gündüz, "Bir ülkenin kendi kendine yetmesi çok önemlidir. Biz bunu pandemi döneminde gördük. Biliyorum, sıkıntılar mutlaka vardır. Her zaman sahada olmalıyız. Çok çalışmamız gerekiyor. Bizim bizden başka dostumuz yok. Her zaman bu dava için beraber olmalıyız." diye konuştu.

İl Başkanı İbrahim Avcı ile İlçe Başkanı Resul Bulut ise AK Parti hükümetleri döneminde yapılan hizmetlere değinerek, ülknin çok büyük kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Gündüz ve beraberindekiler, daha sonra istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.

AA / Galip Kılınç - Güncel

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, AK Parti, Bulanık, Muş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title