AK Parti MKYK Üyesi Şaziye Gündüz, Bulanık'ta partililerle bir araya geldi

BULANIK, MUŞ (AA) - Ak Parti MKYK üyesi Şaziye Gündüz, partisinin Bulanık İlçe Başkanlığınca düzenlenen Dayanışma Meclisi toplantısına katıldı.

Gündüz, AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı, Bulanık İlçe Başkanı Resul Bulut ile birlikte partililerle bir araya geldi.

Bulanık Belediyesi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Gündüz, 2023 yılının çok önemli olduğunu söyledi.

Bu nedenle birlik olmaları gerektiğini aktaran Gündüz, "Bir ülkenin kendi kendine yetmesi çok önemlidir. Biz bunu pandemi döneminde gördük. Biliyorum, sıkıntılar mutlaka vardır. Her zaman sahada olmalıyız. Çok çalışmamız gerekiyor. Bizim bizden başka dostumuz yok. Her zaman bu dava için beraber olmalıyız." diye konuştu.

İl Başkanı İbrahim Avcı ile İlçe Başkanı Resul Bulut ise AK Parti hükümetleri döneminde yapılan hizmetlere değinerek, ülknin çok büyük kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Gündüz ve beraberindekiler, daha sonra istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı.