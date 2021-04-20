AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın babası vefat etti
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AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın babası vefat etti

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'ın babası vefat etti
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar hayatını kaybetti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Şamil Tayyar'ın babası Hüseyin Tayyar hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir süredir çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle İslahiye Devlet Hastanesinde tedavi gören 88 yaşındaki Hüseyin Tayyar, kurtarılamadı.

Hüseyin Tayyar'ın yarın İslahiye ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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