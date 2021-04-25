AK Parti MKYK üyesi Parlak'tan Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkisini dile getirdi.

AK Parti MKYK üyesi Alaattin Parlak, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepkisini dile getirdi.

Parlak, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili tarihi gerçeklikle bağdaşmayan politik ve talihsiz bir açıklama yaptığını bildirdi.

1915 olaylarını her yıl gündeme getirenlerin Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası platformlarda birçok kez dile getirdiği, tarihçilerden, siyaset bilimcilerden ve hukukçulardan oluşan bir komisyon kurma teklifine, sessiz kaldığını, arşivlerden korktuğunu ve tarihi gerçeklerden kaçtığını belirten Parlak, ABD Başkanı Biden'ın da Ermeni diasporasına boyun eğerek bu yalana ortak olduğunu aktardı.

Parlak, "Milyonlarca yerliyi acımasızca katleden, Hiroşima'da yüzbinlerce insanı atom bombasıyla yok eden, on binlerce Iraklı Müslümanı öldüren, kendi ülkesindeki insanları bile nefessiz bırakan, tarihi, soykırıma eş olan ABD, ülkemizi suçlayacak en son ülke bile değildir." ifadesini kullandı.

Parlak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Tarih boyunca soykırıma uğrayanları himaye eden, dünya mazlumlarının sığınağı olan ülkemize yönelik ABD Başkanı tarafından yöneltilen bu mesnetsiz söylemi kabul etmiyor, şiddetle reddediyoruz. İslam toplumunun ve ülkemizin saygın parçası olan Kürtler adına siyaset yaptığını iddia eden HDP'nin, 'Ermeni soykırım utancıyla yüzleşin' açıklaması Taşnak partilerine rahmet okutmuştur. Binlerce Kürt çocuğunu kaçırıp, anasından, inancından koparan, aylardır HDP'nin kapısının önünde bulunan annelerle yüzleşmekten kaçan siyasi anlayış, başta Kürtler olmak üzere bu topluma ve topraklara ne kadar yabancı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, her geçen gün dünya siyasetinde söz sahibi olan ülkemizi bu söylemlerle zayıflatamayacaklar, politik hesaplarla tarihe müdahale edenler, binlerce yıldır huzur içinde yaşayan kadim milletleri ayıramayacaklar, masa başı planlarla ve hukuksuz söylemlerle ülkemizin hedeflerine yürümesine asla engel olmayacaklar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk