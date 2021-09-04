AK Parti MKYK Üyesi Kaya'dan, Başkan Akman'a ziyaret
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AK Parti MKYK Üyesi Kaya'dan, Başkan Akman'a ziyaret

AK Parti MKYK Üyesi Kaya'dan, Başkan Akman'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı makamında ziyaret etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK Üyesi Fatma Betül Sayan Kaya, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'ı makamında ziyaret etti.

Kayınbiraderi Hakan Kaya ile Yeşim Bozdağ'ın düğün törenine katılmak üzere Van'a gelen AK Parti MKYK Üyesi, 26. Dönemde İstanbul Milletvekili ve 65. Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olan Fatma Betül Sayan Kaya, beraberinde bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, AK Parti Tuşba İlçe Başkanı Mehmet Nuri Başdinç, ile birlikte Tuşba Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye Başkanı Salih Akman ve meclis üyeleri tarafından karşılanan MKYK Üyesi Kaya, herkesle selamlaştıktan sonra Başkan Salih Akman'ın makamına geçti. Başkan Akman'dan belediye tarafından hayata geçirilen projeler hakkında bilgi alan MKYK Üyesi Kaya, Başkan Akman'ın önemli projelerine imza attığını ve bundan sonra da güzel işler yapacağına inandığını söyledi. Kaya, oldukça sıcak bir ortamda geçekleşen ziyaretten dolayı Başkan Akman'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. Başkan Akman ise MKYK Üyesi, 26. Dönemde İstanbul Milletvekili ve 65. Hükümet Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı belediyede ağırlamaktan onur duyduklarını ve nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ettiğini söyledi. Selçuklu mimarisinden esinlenerek tasarlanan ve bu yönüyle Van'ın ilk Selçuklu mimarisi tarzında yapılan kurumu olan Tuşba Hizmet Binası ile 20 bin metrekare alanı ile Van'ın ilk kent meydanı özelliğini taşıyan hizmet binasının bahçesini de gezen MKYK Üyesi Kaya ve beraberindekiler daha sonra ayrıldılar. - VAN

AK Parti MKYK Üyesi Kaya'dan, Başkan Akman'a ziyaret
AK Parti MKYK Üyesi Kaya'dan, Başkan Akman'a ziyaret
AK Parti MKYK Üyesi Kaya'dan, Başkan Akman'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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