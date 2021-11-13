AK Parti MKYK Üyesi Gündoğdu, gazetecilerle bir araya geldi

KIRIKKALE (AA) - AK Parti Merkez Karar Ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ahmet Gündoğdu, AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığı tarafından Kırıkkale'de düzenlenen "Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu Eğitim Programı"na katıldı.

Gündoğdu, bir düğün salonundaki programdan önce gazetecilere, "Bu hikayenin kahramanı sensin" temalı akademi vesilesiyle Kırıkkale'ye geldiklerini söyledi.

"AK Parti olarak yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır" diye kurdukları cümlenin altında binlerce hizmeti sayabilmenin mümkün olduğunu vurgulayan Gündoğdu, "Demokratik devlet idealimizi hayata geçirmek için 84 milyonun eşik yurttaşlığına önem verdik. Tanıyan devlete önem verdik. Tanımlayan, kategorize eden, vatandaşını öteki ilan eden devlet değil. Bunun için Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün ötekilerin beriki olduğu eşik yurttaşlığa geçişi sağladık." diye konuştu.

Gündoğdu, eski Türkiye ile yeni Türkiye kavramlarını gündeme getirdiklerinde AK Parti olarak eski Türkiye'ye dair özlem duydukları tek şeyin ciddi bir muhalefet anlayışı olduğun belirtti.

Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresini uzatan Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle ilgili ana muhalefete tanım yapmakta zorlandıklarını aktaran Gündoğdu, şöyle konuştu:

"Daha önce genel merkezlerine 'Sınırımız sınır, namusumuzdur' diye bir yazı asıyorlar, sonra 'Bu tezkereye evet demek, Cumhuriyete ihanettir' diyorlar. 5-6 yıldır aynı içerikli tezkerelerin tamamına 'evet' demişken sonra 'Kandil'i başlarına yıkarız' diyorlar. Soruyorum, CHP'nin sınır, namus tanımı mı değişti? Eğer Yozgat'ın babayiğitlerinin coşkusuyla söylenmiş cümle değil de inanarak söylendiyse sınır dışına çıkmasına yasak koyduğunuz TSK ve güçleri Kandil'i nasıl onların başlarına geçirecek?"

Gündoğdu, bacıların partisi olarak kurulmuş bir partinin bacılara söverek siyaset yapmaya evrilmesinin de anlaşılır olmadığını ifade ederek, her partiden densizlerin çıkabildiğini ancak buradaki esas sorunun Meral Akşener'in milletvekilinin bu çirkin küfrüne arka çıkması ve sövgünün kurumsallaşması olduğunu savundu.

Gündoğdu, erken seçim tartışmalarına ilişkin de seçim tarihinin belliği olduğunu ve her ilde 2023'e motivasyon ve birikimle hazırlandıklarını kaydetti.

AA / Muhammet Fatih Gökmen - Son Dakika Haberleri

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